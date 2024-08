Lupus : un ennemi invisible aux multiples visages - comment le reconnaître ?

L'ESSENTIEL Le lupus est une maladie auto-immune qui touche principalement les femmes et peut affecter divers organes.

Les symptômes cutanés, les douleurs articulaires, la fatigue chronique et les atteintes systémiques sont des signes courants du lupus.

Un diagnostic précoce et un traitement adapté sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des patients lupiques.

Une attaque sournoise contre son propre corps. Le lupus est une maladie chronique où le système immunitaire, habituellement protecteur, s'attaque par erreur aux tissus sains du corps. Cette affection touche majoritairement les femmes en âge de procréer, mais peut également se manifester chez les hommes et les enfants. Ses symptômes peuvent être multiples et toucher divers organes, rendant le diagnostic et le traitement complexes.

Symptômes cutanés : quand la peau sonne l'alarme

Les manifestations cutanées sont souvent les premiers signes visibles du lupus. L'éruption cutanée en forme de papillon sur le visage, s'étendant des joues à l'arête du nez, est un élément caractéristique. Sensible au soleil, elle peut s'aggraver lors d'une exposition solaire. D'autres signes cutanés incluent des plaques rouges sur le corps, des lésions circulaires et une photosensibilité accrue.

Douleurs articulaires : un handicap au quotidien

Les douleurs articulaires et l'arthrite sont fréquentes chez les patients lupiques. Touchant plusieurs articulations, principalement les poignets, les mains, les genoux et les chevilles, elles s'accompagnent souvent de gonflements et de raideurs. Bien que moins sévères que celles de l'arthrite rhumatoïde, ces douleurs peuvent altérer considérablement la qualité de vie.

Fatigue chronique et atteintes systémiques : un large éventail de symptômes

Le lupus ne se limite pas aux articulations et à la peau. La fatigue chronique, parfois invalidante, est un symptôme fréquent. Des atteintes rénales peuvent évoluer vers une insuffisance rénale si elles ne sont pas traitées. Des troubles cardiaques et pulmonaires, comme la péricardite et la pleurésie, peuvent survenir, provoquant des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Des troubles neurologiques, tels que des maux de tête, des convulsions et des troubles cognitifs, sont également possibles.

Diagnostic : un défi pour les médecins

La diversité des symptômes et leur ressemblance avec d'autres maladies rendent le diagnostic du lupus complexe. Il n'existe pas de test unique, et les médecins s'appuient sur une combinaison d'analyses sanguines, d'urines, de biopsies et d'évaluations cliniques pour établir un diagnostic. La présence d'anticorps anti-ADN natif et antinucléaires (ANA) est fréquente chez les patients lupiques, mais leur absence n'exclut pas la maladie.

Traitement et prise en charge : vers une meilleure qualité de vie

Le traitement vise à contrôler les symptômes et à prévenir les poussées. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) soulagent les douleurs articulaires. Les corticostéroïdes et les immunosuppresseurs, prescrits pour les cas plus sévères, réduisent l'activité du système immunitaire. Les antipaludéens, comme l'hydroxychloroquine, sont efficaces contre les symptômes cutanés et articulaires. Une prise en charge pluridisciplinaire impliquant divers spécialistes est souvent nécessaire pour gérer cette maladie complexe.

Vigilance et prise en charge précoce pour un meilleur pronostic

Le lupus est une maladie aux multiples facettes qui nécessite une attention particulière pour une détection précoce. Si vous présentez des symptômes comme des éruptions cutanées faciales, des douleurs articulaires ou une fatigue chronique, consultez un médecin. Un diagnostic et un traitement précoces peuvent améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de lupus.