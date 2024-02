Lupus : qu'est-ce qui peut déclencher la maladie ?

L'ESSENTIEL Le lupus érythémateux disséminé ou lupus érythémateux systémique est une maladie chronique auto-immune.

Les causes de l’apparition du lupus restent encore inconnues aujourd’hui, mais certains facteurs peuvent la favoriser.

Les malades ont généralement entre 15 et 40 ans.

Suite aux Journées Dermatologiques de Paris, au congrès de la Société Nationale de Médecine Interne et au congrès français de Rhumatologie, l’association française du lupus (AFL) revient sur les origines de cette maladie.



"Le lupus érythémateux disséminé ou lupus érythémateux systémique est une maladie chronique auto-immune", expliquent d’abord les membres de l’organisation à but non-lucratif dans un communiqué de presse. "Particulièrement éprouvante, elle se manifeste par des symptômes qui touchent différents organes et des anomalies biologiques", ajoutent-ils.

Lupus : quels sont les facteurs de risque ?

Les causes de l’apparition du lupus restent encore inconnues aujourd’hui, mais certains facteurs peuvent la favoriser :

Un dérèglement hormonal : par exemple chez les femmes lors de la puberté, la grossesse ou la ménopause.

Une prédisposition génétique : dans 10 % des cas, le lupus atteint plusieurs membres d’une même famille. La fréquence du lupus est aussi élevée (24 à 56 %) chez les vrais jumeaux, mais pas chez les faux.

La prise de médicaments : les anticonvulsivants, les bêta-bloquants et certains antibiotiques peuvent influer sur l’apparition du lupus. Dans ces cas-là, les symptômes de la pathologie s’arrêtent généralement à l’arrêt du traitement.

Des facteurs environnementaux : l’exposition aux rayons UV du soleil, au tabac, au stress ou à certains virus comme le Epstein-Barr.

Le lupus atteint des femmes dans 90 % des cas

Comme toutes les maladies auto-immunes, le lupus atteint des femmes dans 90 % des cas. Les patientes ont généralement entre 15 et 40 ans. "Comme la maladie touche essentiellement les femmes en âge de procréer, les grossesses doivent être planifiées et étroitement surveillées", ajoutent les militants. "Les enfants peuvent aussi être touchés par le lupus, mais très rarement (moins de 2 % des cas concernent les moins de 19 ans). Lorsqu’elle concerne les hommes, cette affection est d’emblée plus grave", détaillent-ils.

Aujourd’hui, l’hydroxychloroquine constitue le traitement de fond du lupus, qui est longtemps resté sans médicament. En cas d’atteintes sévères, les corticoïdes, les immunosuppresseurs et les biothérapies peuvent être mis en place en fonction des atteintes de l’organisme.

Pour diagnostiquer le lupus, les médecins réalisent d’abord un examen clinique minutieux. Plusieurs analyses sont ensuite réalisées en laboratoire.