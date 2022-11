Lupus : comment le soleil déclenche-t-il des poussées ?

L'ESSENTIEL Le lupus survient chez la femme dans 90 % des cas et débute le plus souvent entre la puberté et la ménopause avec un pic de fréquence entre 30 et 39 ans, d’après l’Assurance Maladie.

En France métropolitaine, l’Assurance Maladie estime que 41 personnes sur 100.000 souffrent d’un lupus érythémateux disséminé

Le lien entre les rayons ultraviolets (UV) et les poussées de la maladie dans le lupus est bien connu : après une exposition au soleil, les personnes atteintes de lupus érythémateux systémique (LES) développent fréquemment des éruptions cutanées, qui s'accompagnent souvent d'une poussée de la maladie dans son ensemble. Mais les raisons de ce mécanisme sont mal connus.

Le lupus atteint différents organes

Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune dont le terme de lupus évoque un symptôme caractéristique de cette affection : une éruption cutanée sur le visage, en forme de masque appelé loup (du latin lupus), d’après l’Assurance maladie. Le système immunitaire produit des anticorps spécifiques, nommés auto-anticorps et une variété de globules blancs appelés lymphocytes.

La maladie est responsable de réactions inflammatoires et de lésions de divers tissus : vaisseaux, peau, articulations, muscles, cellules du sang… et l’exposition au soleil et à la lumière UV font que les personnes atteintes de lupus ont plus d'auto-anticorps dans leur sang. Cela affecte les organes internes comme les reins, le cœur et les poumons sans que l'on sache exactement pourquoi.

On en sait désormais un peu plus grâce à des chercheurs américains de l’Hospital for Special Surgery (HSS) à New-York.

Photosensibilité : un mauvais flux lymphatique est en cause dans le lupus

Dans leur étude présentée à l'ACR Convergence 2022, la réunion annuelle de l'American College of Rheumatology qui avait lieu du 10 au 14 novembre, ils expliquent avoir trouvé un mécanisme sous-jacent qui explique cette association : une diminution du drainage lymphatique.

En effet, les personnes qui souffrent de lupus ont un système lymphatique qui fonctionne mal et c'est cela qui contribue à la fois à la photosensibilité - une augmentation de la sensibilité de la peau aux rayonnements solaires, et à une réponse immunitaire dans les ganglions lymphatiques qui provoquent une poussée de la maladie.

Les chercheurs ont étudié des biopsies de peau de patients atteints de lupus ainsi que de volontaires sains qui ont servi de témoins. Lorsqu'ils ont examiné les échantillons des patients atteints de lupus, ils ont constaté que les vaisseaux lymphatiques, qui ont notamment pour fonction d'éliminer le liquide et les cellules de la peau, étaient plus dilatés que ceux des témoins sains. Cela a permis de prouver que les personnes atteintes de lupus ont un mauvais flux lymphatique.

Le drainage lymphatique réduit les effets de cette maladie auto-immune

Ils ont ensuite étudié des souris modèles de lupus, en utilisant un colorant injecté dans la peau pour visualiser le flux de liquide lymphatique. Ils ont constaté que lorsque les souris lupiques étaient exposées aux rayons UV, une plus grande quantité de colorant restait dans la peau. Cela prouvait que les vaisseaux lymphatiques n'évacuaient pas le liquide aussi bien qu'ils le devraient, expliquent les auteurs de l’étude.

En utilisant des techniques de drainage lymphatique manuel pour manipuler et aider le flux de liquide lymphatique à être bien évacué, les chercheurs ont constaté une amélioration. En effet, le drainage lymphatique effectué chez les souris lupus réduisait le nombre de plasmablastes et de cellules B du centre germinal, des types de cellules connues pour être des acteurs importants du lupus.

Les chercheurs pensent ainsi que le drainage lymphatique manuel pourrait être bénéfique pour les patients atteints de lupus notamment après une exposition au soleil.