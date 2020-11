Lupus et dépression : Selena Gomez se confie

L'ESSENTIEL L'actrice et chanteuse américaine explique avoir été traitée pour une dépression chronique et de l’anxiété, probables conséquences de son lupus, dont elle a révélé souffrir en 2015.

Le lupus est une maladie chronique et handicapante, d’origine auto-immune.

"Je n'ai pas honte. Je me sens mieux et je sens que je peux comprendre beaucoup de choses maintenant. Je sens que pouvoir être moi-même est quelque chose de vraiment difficile, et j'ai dû travailler là-dessus". La star Selena Gomez s'est livrée dans une interview aux côtés de sa maman sur ses problèmes de santé. L'actrice et chanteuse américaine explique notamment avoir été traitée pour une dépression chronique et de l’anxiété, probables conséquences de son lupus, dont elle a révélé souffrir en 2015.



Une maladie chronique



Le lupus est une maladie chronique, d’origine auto-immune, c’est-à-dire qu’elle s’explique par un dérèglement du système immunitaire. Celui-ci est normalement chargé de défendre notre corps contre les agressions externes et internes, mais dans le cas du lupus, l’activité anormale des cellules de défense de notre corps (que l'on appelle les lymphocytes) entraînent une agression de différents composants de tous les organes de notre corps : la peau, les articulations, le rein, le cœur, le cerveau…



Du fait de la diversité des causes et de la grande variété des atteintes possibles (maladie systémique), l’expression de la maladie sera différente pour chaque individu. Elle peut être exclusivement cutanée (sans aucun risque d’atteinte ultérieure d’un organe vital), ou plus diffuse et touchant plusieurs organes, ce qui peut conduire à des atteintes sévères si la maladie n’est pas bien traitée. En avril 2017, Selena Gomez avait annoncé qu'elle mettait sa carrière entre parenthèses pour se soigner et avait justement subi une greffe de rein, grâce au don de l'une de ses amies. Elle avait alors déclaré sur Instagram : "c'est un vrai sacrifice. Elle m'a fait le cadeau et le sacrifice suprême en me donnant son rein. Je suis tellement reconnaissante".



Les femmes sont plus touchées



Le lupus, comme la plupart des maladies auto-immunes, touche beaucoup plus souvent les femmes que les hommes (9 femmes pour un homme). La cause hormonale de cette prédominance féminine de la maladie est l’explication la plus traditionnellement avancée. Les hormones des femmes et, en particulier les estrogènes, favorisent globalement l’excès d’immunité observé dans le lupus. Cela explique que la maladie puisse s’aggraver pendant la grossesse, lors de la prise de contraceptifs hormonaux à base d’estrogènes ou lors du traitement hormonal substitutif après la ménopause.