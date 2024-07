Se peser... et oublier ! Le secret pour perdre du poids harmonieusement

L'ESSENTIEL Au début d'un régime, il vaut mieux se peser le premier jour puis d'arrêter pendant un mois, parce que les fluctuations de poids au quotidien peuvent être décourageantes.

Le rythme de la perte de poids doit être progressif – quelques centaines de grammes par semaine.

Perdre 5 kilos en un mois à la rentrée peut facilement se traduire par une reprise de 6 kilos après les fêtes de fin d'année.

Une prise de poids importante est plus qu'une question esthétique, elle peut gravement nuire à votre santé. Cependant, la médecine moderne a parfois tendance à minimiser ce problème. Comme en gastronomie, où l'addition intelligente d'ingrédients simples fait des merveilles, une approche similaire peut vous aider à perdre cet excès de poids causé par des années de mauvaises habitudes alimentaires.

Le jour où vous décidez de prendre en main votre santé doit être marquant. Que ce soit en raison des 10 kilos ou plus qui vous pèsent, des ronflements qui perturbent votre sommeil ou de la fatigue chronique après les repas, il est possible de perdre jusqu'à 15 % de votre poids initial sans souffrir ni craindre les effets yoyo ou les carences. Le bon jour pour commencer, c'est aujourd'hui.

Pesez-vous et oubliez la balance pendant un mois

Pesez-vous demain matin, à jeun, et notez votre poids sur un cahier ou votre smartphone. Ensuite, laissez votre balance de côté pendant quatre semaines. Pourquoi ? Parce que les fluctuations de poids au quotidien peuvent être décourageantes. Après un mois, vous serez agréablement surpris par les résultats, ressentant une incroyable vague de bien-être.

La balance, ou pèse-personne, peut être un outil précieux ou un ennemi juré. Choisissez un modèle qui vous convient – inutile d'opter pour le plus sophistiqué. Même une balance à 30 euros peut faire l'affaire. Les candidats à la perte de poids aiment souvent avoir des mesures précises, ce que les balances modernes offrent.

Les diététiciens recommandent généralement de se peser une fois par semaine, à heure fixe. Cependant, il est souvent plus judicieux de se peser moins fréquemment pour éviter les variations quotidiennes qui peuvent démoraliser. Une balance connectée qui enregistre vos résultats et les envoie à votre smartphone peut aider à suivre votre progression de manière plus objective. Idéalement, pesez-vous tous les dix jours, puis une fois par mois.

Le poids ne reflète pas toujours l'équilibre réel entre la graisse et la masse musculaire. Les balances modernes peuvent également mesurer le taux de graisse corporelle en utilisant une légère impulsion électrique qui traverse le corps. Ces appareils coûtent généralement moins de 100 euros et peuvent fournir des informations précieuses pour ajuster votre régime.

Rythme progressif pour éviter le yoyo

Le rythme de la perte de poids doit être progressif – quelques centaines de grammes par semaine. Une perte de poids trop rapide favorise l'effet yoyo, car le corps, redoutant une famine, tendra à stocker les graisses dès que vous reprendrez une alimentation normale. Perdre 5 kilos en un mois à la rentrée peut facilement se traduire par une reprise de 6 kilos après les fêtes de fin d'année.

Perdre du poids de manière saine et durable nécessite patience et persévérance. Ne vous laissez pas décourager par les fluctuations quotidiennes et concentrez-vous sur votre bien-être global. En adoptant une approche mesurée et en vous pesant moins souvent, vous serez en meilleure position pour atteindre vos objectifs de perte de poids et les maintenir. Rappelez-vous, la clé du succès réside dans la constance et la modération.