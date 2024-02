Régime : voici pourquoi il vaut mieux éviter d’en faire sans raison médicale

L'ESSENTIEL L’effet yo-yo est un cycle répétitif de prise et de perte de poids.

Selon une nouvelle étude, les régimes entamés pour des raisons qui ne sont pas médicales favorisent cet effet yo-yo.

Une fois enclenché, il est très difficile de sortir de l’effet yo-yo.

Selon l’Assurance maladie, 47 % des adultes français sont en surpoids et 17 % sont obèses. Pour ces patients, les médecins recommandent généralement de suivre un régime alimentaire car leur poids peut être dangereux pour leur santé. Pour tous les autres, il n’y a généralement pas de raison médicale à la perte de poids. C’est donc bien souvent par esthétisme que ces personnes s'astreignent à un régime.

L’effet yo-yo favorisé par les régimes sans raison médicale

Cependant, cela pourrait être contre-productif, d'après une nouvelle étude publiée dans la revue Qualitative Health Research. Les auteurs estiment que ces régimes font apparaître l’effet yoyo. "L'effet yo-yo – prendre du poids sans le vouloir, suivre un régime pour le perdre, puis le reprendre et recommencer le cycle – fait partie intégrante de la culture américaine, notamment avec les régimes à la mode et les programmes ou médicaments destinés à perdre du poids rapidement pour atteindre certains idéaux de beauté", explique Lynsey Romo, chercheuse à l'université d'Etat de Caroline du Nord, aux États-Unis, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué.

Dans leurs travaux, les chercheurs ont donc voulu comprendre les raisons qui incitaient les personnes qui n’en avaient médicalement pas besoin à suivre un régime. Pour cela, ils ont mené des entretiens avec 36 adultes qui avaient fait un régime sans être en surpoids et qui ont été victimes de cet effet yo-yo.

Santé mentale : les participants se sentaient mal dans leur peau à cause de l’effet yo-yo

Sur le plan mental, les scientifiques ont observé les effets néfastes de l’effet yo-yo. En effet, lorsque le régime échouait et que les personnes reprenaient plus de poids qu’avant, elles se sentaient plus mal dans leur peau qu’avant de commencer leur régime initial. Ainsi, elles recommençaient et le cycle de perte et prise de poids se mettait en place.

"De nombreux participants ont adopté des comportements désordonnés en matière de gestion du poids, tels que des crises de boulimie ou une alimentation émotionnelle, la restriction des aliments et des calories, la mémorisation du nombre de calories, le stress à propos de ce qu'ils mangeaient et du nombre sur la balance, le recours à des solutions rapides (comme les régimes faibles en glucides ou les médicaments diététiques), faire trop d'exercice et éviter les sorties sociales avec de la nourriture pour perdre du poids rapidement, indique Lynsey Romo. Inévitablement, ces comportements alimentaires sont devenus insoutenables et les participants ont repris du poids, souvent plus que ce qu'ils avaient initialement perdu.”

À cela s'ajoutent des conséquences sociales importantes. Chez beaucoup de participants, la question du poids devenait centrale et impactait leur vie…. À tel point "qu'elle les a empêchés de passer du temps avec leurs amis, leur famille et leurs collègues” pour "réduire les tentations de prise de poids telles que boire et trop manger", indique Katelin Mueller, co-auteure de l'étude.

Suivre un régime sans raison médicale les a exposés "à des années de honte, d'insatisfaction corporelle, de malheur, de stress"

Une fois enclenché, est-il possible de sortir de l’effet yo-yo ? Oui, mais c’est très difficile. Parmi les participants à l’étude, la majorité est toujours concernée. Les chercheurs notent que ceux qui ont réussi à se stabiliser à un bon poids étaient davantage motivés par des raisons de santé plutôt que physiques.

"Cette étude nous indique que l'effet yo-yo (…) peut causer de réels dommages, concluent les auteurs. Nos résultats suggèrent qu’il peut être préjudiciable pour les gens de commencer un régime à moins que cela ne soit médicalement nécessaire. Suivre un régime pour répondre à certaines normes sociétales perçues a par inadvertance exposé les participants à des années de honte, d'insatisfaction corporelle, de malheur, de stress, de comparaisons sociales et de préoccupations liées au poids. Une fois qu’un régime est entamé, il est très difficile pour de nombreuses personnes d’éviter de lutter toute leur vie contre leur poids.”