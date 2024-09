Crise cardiaque chez les femmes : 4 signes avant-coureurs à ne pas ignorer !

L'ESSENTIEL On dénombre 80.000 infarctus par an en France.

Les symptômes typiquement féminins sont transpiration, nausées, étourdissements et fatigue inhabituelle.

Ces symptômes peuvent survenir au repos ou pendant le sommeil, les connaître peut sauver des vies.

L'infarctus du myocarde, plus communément appelé crise cardiaque, est un événement redouté qui touche chaque année environ 80.000 personnes en France. Il survient lorsque l'apport en sang au cœur est soudainement interrompu, généralement à cause d'un blocage des artères coronaires par un caillot sanguin. Ce manque d'oxygène et de nutriments peut endommager gravement le muscle cardiaque.

Infarctus du myocarde : des manifestations atypiques à surveiller

Contrairement aux hommes, les femmes peuvent présenter des symptômes de crise cardiaque qui diffèrent de la douleur thoracique classique. Il est important de connaître ces signaux d'alerte pour réagir rapidement et appeler les secours en cas de doute. Parmi ces symptômes atypiques, on retrouve :

Transpiration intense : Des sueurs soudaines et abondantes, même par temps frais ou au repos, peuvent être un signe d'infarctus chez la femme.

Des sueurs soudaines et abondantes, même par temps frais ou au repos, peuvent être un signe d'infarctus chez la femme. Nausées et vomissements : Ces troubles digestifs, souvent accompagnés d'une sensation de malaise général, peuvent survenir même en l'absence de douleur thoracique.

Ces troubles digestifs, souvent accompagnés d'une sensation de malaise général, peuvent survenir même en l'absence de douleur thoracique. Étourdissements ou sensation de tête qui tourne : Une baisse soudaine de la tension artérielle ou une perturbation du rythme cardiaque peuvent entraîner des vertiges ou une sensation de tête légère.

Une baisse soudaine de la tension artérielle ou une perturbation du rythme cardiaque peuvent entraîner des vertiges ou une sensation de tête légère. Fatigue inhabituelle : Une lassitude intense et persistante, sans cause apparente, peut être un signe d'infarctus, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes.

D'autres signaux d'alerte à prendre en compte

Outre ces symptômes atypiques, il est important de rester attentif à d'autres manifestations qui peuvent indiquer une crise cardiaque chez la femme :

Douleur ou gêne à la mâchoire, au cou, au dos ou aux bras

Essoufflement soudain et inexpliqué

Sensation de pression ou d'oppression dans la poitrine

Anxiété ou sentiment de terreur soudain

Facteurs de risque et prévention de la crise cardiaque

Si les crises cardiaques touchent plus souvent les hommes, les femmes ne sont pas épargnées. Certains facteurs de risque augmentent leur prédisposition à cette pathologie :