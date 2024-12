Cancer des os : ces signes à ne surtout pas négliger

L'ESSENTIEL Le cancer primitif des os peut être asymptomatique au début de la maladie.

Savoir repérer certains signes peut permettre un diagnostic précoce et un traitement plus rapide.

Dans 80 % des cas, une intervention chirurgicale est nécessaire.

En France, on recense chaque année environ 1.000 nouveaux cas de cancer primitif des os, selon la Ligue contre le cancer, dont 70 % chez des personnes de moins de 18 ans.

Détecter les symptômes pour dépister le cancer primitif des os

Le cancer primitif des os représente 0,5 à 1 % des cancers. La forme la plus courante est l'ostéosarcome. C'est une tumeur maligne rare et agressive, qui touche généralement les os longs : le genou, le fémur, le tibia ou l'épaule. L’ostéosarcome représente 30 % des cas de cancer primitif des os chez l'adulte. On recense chaque année plus de 200 nouveaux cas d’ostéosarcomes en France.

Le sarcome d’Ewing, une tumeur maligne rare se développant à partir des cellules du mésenchyme, et le chondrosarcome, une tumeur maligne des cartilages, sont les deux autres formes de cancer primitif des os.

Comme pour de nombreuses tumeurs malignes, le dépistage de celui des os est fondamental. Mais pour demander un avis médical, il est nécessaire de repérer les symptômes de cette maladie.

Au départ, les personnes atteintes de cancer primitif des os sont susceptibles de ne ressentir aucun symptôme ou des symptômes non spécifiques. Ils apparaissent plus tard, à mesure que la tumeur se développe et que la maladie s'aggrave.

Selon la Société canadienne du cancer, il existe quatre principaux symptômes du cancer primitif des os :

une douleur osseuse ou articulaire permanente et plus importante lors d’efforts physiques, l'un des signes révélateurs est qu'elle peut être plus présente le soir ;

une enflure ou une masse palpable sur un os ;

une difficulté à bouger un membre ou à s’en servir, certains patients peuvent boiter ;

des fractures d’un os : les os se brisent plus facilement, car ils sont affaiblis par la tumeur.

4 autres symptômes peu spécifiques au cancer des os

Ensuite, on peut noter quatre autres symptômes plus rares et moins spécifiques pouvant être des signes d'alerte :

la fatigue ;

la transpiration ;

la fièvre ;

la perte de poids.

Si vous constatez plusieurs de ces huit symptômes, consultez votre médecin qui vous fera passer les examens nécessaires à un diagnostic.

Le traitement du cancer des os implique à 80 % une intervention chirurgicale, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Le but est de retirer la tumeur. Les patients peuvent recevoir une chimiothérapie avant ou après l’intervention chirurgicale.