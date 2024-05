Pourquoi certains enfants s’excitent plus que d’autres ?

L'ESSENTIEL La partie du cerveau qui permet de contrôler les émotions et les impulsions se développe tout au long de l'enfance. Ainsi, certains apprennent plutôt à se calmer tandis que d'autres, ayant un développement différent, sont plus sensibles et réactifs.

Dans le développement de chaque enfant, la gestion des émotions est un processus qui évolue avec le temps. Tandis que certains semblent naturellement plus posés, d'autres manifestent une excitation notable face aux mêmes situations. En comprenant ces différences, il est possible d'adopter des stratégies plus empathiques et constructives pour accompagner chaque enfant selon son rythme.

Le développement cérébral et les différences individuelles

Le cerveau d'un enfant est en constante évolution. La partie du cerveau qui permet de contrôler les émotions et les impulsions se développe tout au long de l'enfance. Ainsi, certains apprennent plutôt à se calmer tandis que d'autres, ayant un développement différent, sont plus sensibles et réactifs.

Cela s'explique en partie par le développement inégal des régions cérébrales responsables de la maîtrise des impulsions et des émotions. Il est observé que chez les jeunes filles, cette partie du cerveau se développe généralement plus vite, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles semblent souvent moins impulsives que les garçons.

L'influence de l'environnement familial et social

Les attentes et les interactions au sein de l'environnement familial jouent aussi un rôle crucial dans le développement comportemental des enfants. Souvent, les parents encouragent sans le savoir des comportements différents chez les filles et les garçons, influençant leur manière de gérer l'excitation.

Les filles sont parfois plus encouragées à exprimer leurs émotions verbalement, ce qui les aide à mieux les maîtriser, tandis que les garçons sont souvent incités à des jeux plus physiques, exacerbant leur impulsivité.

Comment aider les enfants à gérer leur excitation

Il est essentiel de ne pas attendre d'un enfant qu'il se calme seul lorsqu'il est excité. Des techniques simples comme la respiration profonde, où l'enfant imagine un ballon qui gonfle et dégonfle au rythme de sa respiration, peuvent être bénéfiques.

D'autres méthodes, comme offrir des câlins rassurants, pratiquer des jeux qui requièrent de la concentration, ou encore encourager des activités physiques régulières, peuvent également être utiles. Enfin, il est essentiel de reconnaître et de nommer les émotions ressenties par l'enfant pour lui permettre de se sentir compris et soutenu, facilitant ainsi la gestion de ses réactions.

