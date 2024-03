Comment répondre aux besoins d'attention de votre enfant ?

L'ESSENTIEL Que ce soit en faisant le clown pendant que vous préparez le dîner ou en réclamant un dernier bisou avant de dormir, chaque geste de votre enfant traduit son besoin fondamental d'être vu et apprécié.

Il est parfois difficile de répondre à cette demande constante, donc il est commun que votre enfant intensifie ses efforts pour être remarqué, parfois par des comportements moins souhaitables.

Plusieurs stratégies peuvent vous aider à y répondre au quotidien : préparation des repas ensemble, rangement, attentions positives de votre part, etc.

Reconnaître le besoin d'attention

L'attention n'est pas une question de quantité ; c'est sa qualité qui est cruciale. Votre enfant cherche à capturer votre regard et à partager ses découvertes pour nourrir son estime de soi. Peu importe l'activité, il est important de saisir ces moments en étant simplement présent.

Cependant, il est parfois difficile de répondre à cette demande constante, surtout si votre attention est divisée entre plusieurs tâches. Il est alors commun que votre enfant intensifie ses efforts pour être remarqué, parfois par des comportements moins souhaitables, cherchant ainsi une forme d'attention, même négative.

L'importance de l'attention positive

Pratiquer l'attention positive, c'est reconnaître et valoriser les comportements et les réussites de votre enfant. Cela va du fait de le féliciter quand il range ses jouets à exprimer votre fierté lorsqu'il joue calmement.

L'idée est de nourrir sa confiance en lui et de renforcer son sentiment d'appartenance. De plus, cela enseigne la patience et la gestion de l'attente, ce qui peut être utile lorsque votre disponibilité est limitée. Encourager ces comportements permet de voir certains se répéter, pour une communication saine et respectueuse.

Les stratégies pour répondre aux besoins d'attention

Répondre aux besoins d'attention de votre enfant nécessite constance et créativité. Dès leur plus jeune âge, les enfants réagissent aux éloges et à la reconnaissance. Il est donc important d'intégrer des gestes d'affection et d'approbation dans le quotidien, que ce soit par un sourire, un signe de la main ou un compliment.

Vous pouvez aussi impliquer votre enfant dans des activités quotidiennes, comme la préparation des repas ou le rangement, qui peuvent devenir une source d'attention positive partagée. Enfin, prendre un moment pour discuter ou jouer après une journée séparés peut grandement contribuer à satisfaire ce besoin fondamental.

En savoir plus : "Petit décodeur illustré de l'enfant en crise : Particulièrement adapté aux parents d'enfants hypersensibles (HPI, TDAH, TSA, Dys...)" de Anne-Claire Kleindienst et Lynda Corazza.