Que faire si votre enfant bégaie ?

L'ESSENTIEL Le bégaiement est un trouble de la communication qui se manifeste par des interruptions involontaires dans le flux de la parole.

En tant que parent, il est important d'aider l'enfant avec bienveillance, notamment en ne lui faisant pas remarquer ce trouble, en restant patient et à l'écoute, et en évitant au maximum les situations stressantes.

Il est recommandé de consulter un orthophoniste chez les enfants de moins de 4 ans si le bégaiement persiste plus de 6 mois, si des antécédents familiaux existent, ou encore si le bégaiement affecte l'enfant ou son entourage. Après 4 ans, il faut le faire quoi qu'il arrive sans tarder.

Le bégaiement chez les enfants est une situation qui peut susciter inquiétude et interrogations chez les parents. Comprendre comment aborder ce trouble de la parole est crucial pour aider l'enfant à construire une confiance en lui et une meilleure relation avec les autres.

L'importance du soutien familial

Le bégaiement est un trouble de la communication qui se manifeste par des interruptions involontaires dans le flux de la parole. En tant que parents, plusieurs recommandations sont nécessaires pour aider votre enfant :

• Ne soulignez pas le bégaiement. Il est essentiel de ne pas faire remarquer à votre enfant qu'il bégaie. Les commentaires, même bien intentionnés, peuvent accroître sa frustration et sa conscience de son trouble, ce qui peut intensifier son bégaiement.

• Patience et écoute : Montrez de la patience et accordez à votre enfant toute votre attention lorsqu'il parle. Évitez de compléter ses phrases ou de lui suggérer de "prendre son temps". Ces gestes, bien que motivés par une volonté d'aider, peuvent augmenter son anxiété.

• Évitez les situations stressantes : Tant que possible, réduisez les situations de communication stressantes. Les environnements bruyants ou les interactions sociales complexes peuvent rendre la parole plus difficile pour l'enfant.

Quand faut-il consulter ?

Pour les enfants de plus de 4 ans présentant des signes de bégaiement, il est recommandé de consulter un orthophoniste sans tarder. Chez les enfants de moins de 4 ans, la consultation est suggérée si le bégaiement persiste plus de 6 mois, si des antécédents familiaux existent, ou encore si le bégaiement affecte l'enfant ou son entourage.

Une consultation auprès d'un orthophoniste permettra d'évaluer la situation et de déterminer la présence et la sévérité du bégaiement. Le suivi vise à améliorer la fluidité de la parole de l'enfant à travers différentes étapes, de l'expression de mots à la conversation dans la vie quotidienne.

Quels sont les traitements ?

Si la génétique joue un rôle prépondérant dans le bégaiement, les réactions émotionnelles de l'enfant et le stress peuvent aussi exacerber ce trouble. Il est donc crucial d'adopter une approche empathique et soutenante, et pourquoi pas proposer un suivi avec un psychologue.

Bien qu'aucune méthode ne soit universellement reconnue, certaines approches, comme le programme Lidcombe, ont montré leur efficacité. L'idée est d'intervenir rapidement pour améliorer le pronostic.

En savoir plus : "Les jolies bosses: Pour les enfants qui bégaient et leurs parents" de Sarah Hervé et Pierre Gay.