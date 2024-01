Bégaiement : et si la musique était une thérapie ?

L'ESSENTIEL Le bégaiement touche aussi bien les enfants que les adultes et concerne environ 600 000 personnes en France.

C'est un trouble de la parole qui se caractérise par de nombreuses répétitions des mots. La génétique est la première cause de bégaiement.

Le chant, notamment, pourrait aider les personnes bègue à avoir un flux de paroles plus fluide.

Le bégaiement se caractérise par un trouble de la fluidité du langage verbal. Cette perturbation vient causer une répétition des mots et des syllabes. La gestion de ces répétitions incontrôlables n’est pas toujours facile et cause souvent de la honte ou de la gêne pour la personne atteinte.

La rééducation orthophonique reste le traitement de première intention. La musique pourrait en faire partie.

La musique peut avoir un effet bénéfique sur le trouble du langage

“Un fond musical peut aider les personnes à moins bégayer tout simplement parce qu’elles entendent moins leur propre production de paroles, ce qui leur permet d’être plus fluide”, assure Anne-Lise Guiraud, présidente de l’institution de l’audition.

Cela pourrait passer par le chant aussi car “une personne qui bégaie, ne bégaye plus lorsqu’elle chante”. Un phénomène qui pourrait s'expliquer de plusieurs façons. D’une part parce que “le langage est principalement dans l’hémisphère gauche du cerveau, la musique principalement dans l’hémisphère droit, et comme le bégaiement a une origine plutôt à gauche, le fait de chanter va court-circuiter ce qui bloque de ce côté”. Et d’autre part, car le fait de chanter reste différent de la prise de parole : “il n’y a pas cette pression chez les personnes qui bégaient, de devoir prendre la parole qui est une chose très stressante pour eux”.

Chanter pour améliorer sa plasticité cérébrale ?

Selon la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, la plasticité cérébrale (appelée aussi plasticité neuronale) est “la faculté du cerveau à récupérer et à se restructurer. Cette capacité adaptative permet au cerveau de récupérer après des traumatismes, troubles ou lésions mais aussi de réduire l’impact de maladies neurodégénératives”.

Anne-Lise Guiraud expose un point quant au lien thérapeutique entre le chant et la régénérescence des neurones : “Si l’on arrive à développer une parole fluide, on va modifier le cerveau, et les mécanismes de plasticité cérébrale font que moins on bégaie, et bien… moins on bégaie ! La thérapie par le chant est relativement efficace sur le bégaiement et mériterait d’être développée plus avant.”