Comment réagir si votre enfant n'aime pas les câlins et les bisous ?

L'ESSENTIEL Certains enfants montrent naturellement une préférence pour l'indépendance, éprouvant peu de désir de contact physique, même envers les membres de leur famille proche.

Pour certains, ce comportement peut être temporaire, alors que pour d'autres, il est une caractéristique plus permanente de leur personnalité.

Il est fondamental de respecter son refus et de ne pas le forcer à donner ou recevoir de l'affection physique.

Lorsqu'un enfant manifeste un désintérêt ou un malaise face aux câlins et aux bisous, les parents ou l'entourage peuvent être déconcertés ou même blessés. Pourtant, comprendre les raisons de ce comportement permet de respecter ses limites personnelles en matière de contact physique.

Comprendre le refus de l'enfant

Certains enfants montrent naturellement une préférence pour l'indépendance, éprouvant peu de désir de contact physique, même envers les membres de leur famille proche. Cette attitude peut être accentuée lors des moments de jeu qui occupent une place centrale dans leur vie, ne souhaitant pas interrompre leurs activités pour un câlin.

Pour certains, ce comportement peut donc être temporaire, alors que pour d'autres, il est une caractéristique plus permanente de leur personnalité. Il est alors important d'essayer d'observer le comportement de son enfant :

• S'il se sent à l'aise pour exprimer de l'affection envers ses parents ou ses frères et sœurs mais se montrent réticents à le faire avec des personnes extérieures à son cercle familial immédiat, c'est peut-être que pour lui, il est important d'avoir un sentiment de sécurité et de confiance avec les personnes avant d'engager un contact physique.

• Si cela concerne l'ensemble des personnes de son entourage et aussi des inconnus, c'est peut-être qu'il a une hypersensibilité tactile. Certains enfants peuvent trouver inconfortable non seulement le contact physique mais aussi certaines sensations sur la peau comme, par exemple, le port de vêtements serrés ou certains textiles.

Comment réagir face au refus de son enfant ?

Il est fondamental de respecter son refus et de ne pas le forcer à donner ou recevoir de l'affection physique. Au contraire, en le respectant, vous l'aidez à développer son autonomie et son propre respect pour son corps en lui apprenant qu'il a le droit de dire non.

En respectant ses besoins, vous lui montrez que son espace personnel est valable et important. Pour l'aider, vous pouvez aussi :

• L'encourager à nommer ses émotions et ses besoins pour mieux gérer son inconfort face au contact physique.

• Poser des questions ouvertes et être à l'écoute des signes non verbaux, lui permettant de se sentir entendu et compris dans l'expression de ses limites.

• Lui enseigner d'autres manières d'exprimer son affection et sa reconnaissance, comme un sourire, un merci verbal, ou un geste amical.

En respectant ses limites, l'encourageant à exprimer ses émotions, et en proposant des alternatives, vous renforcez son bien-être et sa capacité à communiquer ses besoins avec les autres.

En savoir plus : "Petit Pingouin n'aime pas toujours les câlins" de Pauline Drouin (collection Les oisillons).