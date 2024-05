La stévia serait le substitut du sucre le plus compatible avec le cerveau

L'ESSENTIEL La stévia est un édulcorant qui contient moins de calories et a des effets minimes sur la glycémie par rapport au saccharose.

Dans le cadre d’une expérience, les souris ont préféré la stévia, autant que le saccharose, à d'autres édulcorants.

La consommation de saccharose et de stévia a activé des neurones dans le noyau paraventriculaire du thalamus des rongeurs.

"Bien que le cerveau puisse faire des distinctions entre plusieurs édulcorants, les mécanismes neuronaux sous-jacents de ce comportement complexe restent insaisissables." C’est ce qu’ont déclaré des chercheurs de l’université des sciences et technologies de Shanghai, de l'Académie chinoise des sciences (CAS) et d'autres instituts en Chine. Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Neuroscience Research, ils ont analysé le rôle du noyau paraventriculaire antérieur du thalamus dans la gestion de la préférence pour les édulcorants chez les souris.

La stévia provoquait une activité neuronale semblable à celle du saccharose

Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques ont soumis les rongeurs à six régimes alimentaires différents pendant six semaines. Un groupe de souris a été soumis à un régime dit de contrôle, soit avec un mélange d'édulcorants, tandis que les autres groupes ont été nourris avec des quantités élevées de saccharose (à savoir le "sucre de table"), de stévia, de xylitol, de glycyrrhizine ou de mogroside. Durant l’expérience, l’équipe a enregistré en temps réel l'activité des neurones dans le cerveau des animaux, en utilisant l'imagerie calcique par fluorescence in vivo. "Il s'agit d'une technique expérimentale qui permet de surveiller les variations des niveaux de calcium à l'intérieur des cellules, ce qui révèle les schémas d'activité de ces cellules."

D’après les résultats, les souris ont montré une préférence marquée pour les régimes riches en saccharose et en stévia. Dans le détail, la stévia induisait une activité dans le noyau paraventriculaire antérieur du thalamus qui ressemble davantage à celle provoquée par l'ingestion de saccharose. Selon les auteurs, cela suggère que la stévia serait le substitut du sucre le plus "compatible avec le cerveau" parmi les substituts du sucre les plus largement utilisés, reflétant le plus fidèlement le goût perçu du sucre. Pour rappel, la stévia, dérivée des feuilles d'une plante originaire d'Amérique du Sud, est un édulcorant, qui contient moins de calories et a des effets minimes sur la glycémie par rapport au saccharose.

Incorporer la stévia dans les aliments et les boissons ?

"Par conséquent, la stévia devrait faire l'objet d'une plus grande attention de la part des industries de l'alimentation et des boissons concernées afin de réduire le nombre de calories." Les chercheurs ont ajouté que cette étude pourrait inciter d'autres neuroscientifiques à examiner de manière plus approfondie les fondements neuronaux de la consommation de stévia et cette fois-ci chez les êtres humains.