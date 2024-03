Chez les enfants, les jeux sur smartphone provoquent de la sécheresse oculaire

L'ESSENTIEL Les jeux sur smartphone induisent une sécheresse oculaire et réduisent le clignement des yeux des enfants et des adolescents.

Les jeux sur smartphone induisent une sécheresse oculaire et réduisent le clignement des yeux des enfants et des adolescents, selon une nouvelle étude. A long terme, ces deux phénomènes peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé visuelle.

Sécheresse oculaire : les enfants utilisent de plus en plus les smartphones pour jouer

Au cours des premières décennies du XXIe siècle, la prévalence de l'utilisation des appareils numériques chez les enfants a augmenté de façon spectaculaire. Parmi ces appareils, les smartphones sont les plus utilisés. Aux États-Unis, 83 % des enfants en possèdent déjà un à l'âge de 15 ans, une tendance similaire en France.

L'étude a porté sur 36 jeunes âgés de 6 à 15 ans, tous recrutés à Sydney, en Australie.

Pour participer à l'étude, les enfants se sont rendus au laboratoire des chercheurs, où il leur a été demandé de jouer à des jeux sur un iPhone 5 pendant une heure ininterrompue. Les jeux sélectionnés étaient Despicable Me :, Minion Rush et Racing Penguin.

Avant et pendant le jeu, les participants ont porté un casque pour surveiller leurs yeux. Les participants ont également rempli trois questionnaires pour évaluer leurs potentiels symptômes oculaires.

Les résultats ont montré que la fonction du film lacrymal ne changeait pas au cours de l’expérience. En revanche, des symptômes oculaires se sont considérablement démarqués.

Une heure de jeux sur smartphone diminue les clignements des yeux

Les clignements ont en effet fortement diminué au cours de la première minute de jeu sur smartphone. Avant le début de l'étude, les participants clignaient des yeux environ 21 fois par minute en moyenne. Pendant le jeu, ce taux était d'un peu moins de 9 clignements par minute.

L'intervalle de temps entre deux clignements a également augmenté, passant de 3 secondes avant le jeu à un peu moins de 9 secondes au cours de la première minute de jeu. Il est resté inchangé pendant toute la durée du jeu.

"L'utilisation de smartphones chez les enfants entraîne une sécheresse oculaire et un ralentissement immédiat du clignement des yeux, sans changement évident de la fonction lacrymale. Étant donné l'utilisation omniprésente des smartphones par les enfants, les travaux futurs devraient examiner si les effets rapportés ici persistent ou s'aggravent à plus long terme, causant des dommages cumulatifs à la surface oculaire", concluent les auteurs de l'étude.

Leur article, intitulé "Smartphone gaming induces dry eye symptoms and reduces blinking in school-aged children", a été rédigé par Ngozi Charity Chidi-Egboka, Isabelle Jalbert et Blanka Golebiowski.