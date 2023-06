Sécheresse oculaire : un probiotique peut la traiter

L'ESSENTIEL Un probiotique oral adapté pourrait aider à traiter et à gérer les symptômes de la sécheresse oculaire.

Ce trouble est en augmentation à cause de la pollution et du développement de la climatisation.

D’après des travaux sur des souris, les bonnes bactéries de nos intestins protègent la cornée et permettent de produire plus de larmes.

On savait que les bactéries "amies" qui vivent dans notre organisme étaient bénéfiques pour la santé de l’intestin, le cerveau et même les poumons. Grâce à des travaux récents présentés à ASM Microbe 2023, la réunion annuelle de l'American Society for Microbiology, on apprend qu’elles ont également des effets sur nos yeux.

En effet, d’après une étude menée par un groupe de recherche du Baylor College of Medicine de Houston (Texas), l'administration orale d'une souche bactérienne probiotique disponible dans le commerce a permis d'améliorer la sécheresse oculaire dans un modèle animal.

Sécheresse oculaire : un trouble en augmentation

On parle de sécheresse oculaire quand la quantité et/ou la qualité des larmes d’un individu est insuffisante, rappelle l’Assurance Maladie : “Avoir les yeux secs provoque un inconfort visuel et peut, dans certains cas, entraîner des irritations de la cornée ainsi que des infections oculaires.Ces dernières années, les cas de sécheresse des yeux ont nettement augmenté, face à la détérioration de nos conditions de vie (pollution, climatisation, etc.)"

Les traitements les plus courants consistent en l'application de gouttes, de gels ou de pommades pour les yeux.

Ce nouveau traitement non conventionnel fait donc appel à des bactéries présentes dans le tractus intestinal, la plus grande partie du tube digestif.

Probiotique : un nouveau traitement pour lutter contre la sécheresse oculaire ?

Des travaux antérieurs du même groupe de recherche suggéraient que les bactéries intestinales des personnes en bonne santé contribuent à protéger la surface de l'œil dans des conditions de sécheresse.

Ainsi, les scientifiques ont en déduit qu’un traitement possible de la sécheresse oculaire consisterait à administrer des bactéries probiotiques ayant des effets protecteurs similaires.

Le groupe de recherche a étudié cette possibilité en utilisant une souche bactérienne probiotique administrée par voie orale, Limosilactobacillus reuteri DSM17938, dans un modèle de souris souffrant de sécheresse oculaire.

DSM17938 est une souche bactérienne dérivée de l'homme et disponible dans le commerce, qui a déjà démontré des effets protecteurs sur l'intestin et le système immunitaire chez l'homme et la souris, mais qui n'avait pas été testée dans le contexte de la santé oculaire.

Les probiotiques protègent la cornée

Les souris ont d'abord été traitées avec des antibiotiques, qui tuent une grande partie des bonnes bactéries vivant dans l'intestin. Elles ont ensuite été exposées à des conditions très sèches et ont reçu des doses quotidiennes de bactéries probiotiques.

"Au bout de 5 jours, les yeux ont été examinés pour détecter la maladie. Les souris nourries avec les bactéries probiotiques présentaient des surfaces cornéennes plus saines et plus intactes. En outre, ces souris avaient plus de cellules de gobelet dans leur tissu oculaire, des cellules spécialisées qui produisent de la mucine, un composant essentiel des larmes”, expliquent les chercheurs.

Ils espèrent pouvoir développer ce probiotique pour aider à traiter et gérer les symptômes de ce trouble qui touche en France près d’un tiers de la population adulte.