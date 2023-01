Sécheresse oculaire : une nouvelle piste pour soigner la maladie

L'ESSENTIEL La prévalence du syndrome de l'oeil sec varie beaucoup : entre 3,9 et 93 % des individus, selon les études retenues dans le rapport de la société française d’ophtalmologie de 2015.

La sécheresse oculaire provoque un inconfort visuel. Si elle n'est pas pris en charge elle peut entraîner des irritations de la cornée ainsi que des infections aux yeux.

La sécheresse oculaire survient lorsque l'œil ne peut pas fournir une lubrification adéquate avec des larmes naturelles. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent contrer ses effets avec des gouttes. Toutefois, cela ne suffit pas toujours : les médicaments ne fonctionnent que chez 10 à 15 % des patients. Les yeux sont alors trop secs et la cornée est plus susceptible de se blesser.

Des travaux sur des souris de la Washington University School of Medicine à St. Louis, parus le 2 janvier 2023 dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, ont identifié une nouvelle cible pour les traitements de la sécheresse oculaire et soigner les lésions de la cornée.

Sécheresse oculaire : une nouvelle piste de soin grâce aux gènes

Le Dr Rajendra Apte, chercheur principal de l’expérience, et son équipe ont analysé les gènes exprimés par les cellules de la cornée de plusieurs souris. Ils ont étudié non seulement ceux de la sécheresse oculaire, mais aussi du diabète et d'autres troubles. Les scientifiques ont découvert que chez les rongeurs atteints du syndrome de l'oeil sec, ces cellules activent l'expression du gène SPARC. Ils ont également mis en lumière que des niveaux élevés de protéine SPARC (fabriquées par les cellules souches qui régénèrent la cornée, NDLR) étaient associés à une meilleure guérison des blessures survenant dans cette partie des yeux.

"Nous avons effectué un séquençage d'ARN unicellulaire pour identifier les gènes importants pour le maintien de la santé de la cornée, et nous pensons que quelques-uns d'entre eux, en particulier SPARC, peuvent fournir des cibles thérapeutiques potentielles pour le traitement de la sécheresse oculaire et des lésions cornéennes", a indiqué Joseph B. Lin, premier auteur de l’article et étudiant au sein du laboratoire du Dr Apte.

Cellules souches de la cornée : d’autres thérapies envisageables

Ces cellules souches ont un fort potentiel pour le traitement de la sécheresse oculaire. Elles sont "importantes et résilientes et l'une des principales raisons pour lesquelles la greffe de cornée fonctionne si bien", a précisé le Dr Apte. Elles offrent d’ailleurs, selon lui, d’autres alternatives de soins.

"Si les protéines que nous avons identifiées ne se révèlent pas être des thérapies efficaces pour activer ces cellules chez les personnes atteintes du syndrome de l'œil sec, nous pourrions être en mesure de greffer des cellules souches limbiques modifiées pour prévenir les lésions cornéennes chez les patients souffrant de sécheresse oculaire."