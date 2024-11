7 fruits pour faire le plein de vitamines et éviter de tomber malade cet hiver

L'ESSENTIEL Les fruits sont excellents pour stimuler le système immunitaire.

Certains fruits sont disponibles en période hivernale et permettent de lutter contre les maladies du quotidien.

Exemple : les oranges sont riches en vitamine C (47,5 mg/100 g) renforçant le système immunitaire et les défenses antioxydantes de l’organisme.

Les fruits sont excellents pour stimuler le système immunitaire, surtout durant la saison hivernale. Certains fruits, disponibles en hiver, contiennent des fibres, des antioxydants ou des vitamines.

Pamplemousse, poire, cranberries, grenade, des fruits aux nombreuses propriétés

Le pamplemousse, délicieux au petit-déjeuner ou en dessert, présente de nombreux avantages pour la santé. En effet, cet agrume contient de l’acide ascrobique, un puissant antioxydant. Selon une étude publiée en 2019, consommer du pamplemousse contribuerait à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers.

Grâce à sa richesse en fibres, la poire est bénéfique pour le transitif intestinal. Elle possède notamment des propriétés laxatives qui peuvent soulager les symptômes des personnes souffrant de constipation chronique. De plus, ce fruit est riche en minéraux comme le phosphore (15,4mg/100g), le potassium (132mg/100g) et le magnésium (8,23mg/100g).

Les cranberries, également appelées "canneberges", sont de petites baies qui contiennent du bêta-carotène au pouvoir antioxydant permettant de lutter contre le vieillissement cellulaire et le stress oxydatif.

Les grenades sont également appréciées pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Ce fruit aurait des effets bénéfiques sur l’inflammation chronique, responsable de pathologies comme les affections cardiaques, le cancer ou encore le diabète de type 2.

Les fruits, excellents dans la lutte contre les maladies du quotidien

Un verre de jus d’orange au réveil est toujours agréable. Les oranges sont riches en vitamine C (47,5 mg/100 g) renforçant le système immunitaire et les défenses antioxydantes de l’organisme. Ce fruit aide à lutter contre les maladies hivernales telles que le rhume ou le mal de gorge.

Un des avantages du kiwi est son effet positif sur la digestion. Il contient des fibres ainsi que de l'actinidine, une enzyme protéolytique naturelle qui décompose les protéines et améliore le transit intestinal.

Le kaki, riche en vitamine C (3,41mg/100g), en beta-carotène (180µg/100 g) et en minéraux, contient également des tanins, des composés aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antitumorales et antidiabétiques. Ce fruit est donc excellent pour la santé.