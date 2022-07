L’anxiété sociale peut faire vieillir votre système immunitaire

L'ESSENTIEL Le vieillissement immunitaire est associé à une efficacité réduite des vaccins.

Les participants souffrant de stress social présentaient des pourcentages plus faibles de cellules "fraîches" combattant les maladies et des taux plus élevés de globules blancs usés.

Pour la première fois, des scientifiques de l’université de Californie (États-Unis) ont étudié le lien entre le stress social, à savoir un facteur connu de mauvaise santé, et le déclin de la vigueur du système immunitaire. Dans le cadre de leurs travaux publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ils ont analysé les réponses de 5.744 personnes âgées de plus de 50 ans pour calculer l'exposition à diverses formes de stress social.

Tous les volontaires ont rempli un questionnaire conçu pour évaluer leurs expériences en matière de stress social, notamment les événements stressants de la vie, le stress chronique, la discrimination au quotidien et la discrimination au cours de la vie. Les chercheurs ont aussi analysé les échantillons de sang des participants par cytométrie de flux, une méthode qui compte et classe les cellules sanguines lorsqu'elles passent une par une dans un flux étroit.

Le stress social fait vieillir prématurément le système immunitaire

D’après les auteurs, le stress social, qu'il prenne la forme d'événements traumatiques, de tensions au travail, de facteurs de stress quotidiens ou de discrimination, accélère le vieillissement du système immunitaire. Selon les résultats, les personnes ayant obtenu un score de stress plus élevé étaient plus susceptibles de souffrir d’un cancer, des maladies cardiovasculaires ou d’une infection.

"Après avoir contrôlé statistiquement les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'exercice, le lien entre le stress et le vieillissement immunitaire accéléré n'était pas aussi fort. (…) Cela signifie que les personnes qui subissent plus de stress ont tendance à avoir de moins bonnes habitudes en matière d'alimentation et d'exercice, ce qui explique en partie pourquoi elles ont un vieillissement immunitaire plus accéléré", a déclaré Eric T. Klopack, auteur des recherches, dans un communiqué.

Selon les scientifiques, ces travaux pourraient contribuer à expliquer les disparités en matière de santé liées à l'âge, notamment le bilan inégal de la pandémie, et à identifier les points d'intervention possibles.