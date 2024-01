Mucoviscidose : 8 malades vont porter la flamme olympique

L'ESSENTIEL 8 patients atteints de mucoviscidose ont été sélectionnés pour porter la flamme olympique.

"Les Jeux Olympiques 2024 promettent d’être un évènement majeur de cette année et resteront gravés dans les mémoires de nombreux Français. 8 patients atteints de mucoviscidose témoigneront une nouvelle fois de leur rage de vivre en portant la flamme olympique !", explique l’association Vaincre la mucoviscidose dans un communiqué de presse.

"Je suis fier de pouvoir représenter tous les patients, les familles touchées par la maladie et l’association lors de cet évènement sportif à résonance mondiale. Ensemble, nous montrerons notre combat et nous prouverons notre détermination à repousser nos limites en portant la flamme olympique", explique David Fiant, président de Vaincre la mucovisciose.

"Les Jeux Olympiques partagent des valeurs communes avec notre organisation. La mucoviscidose ne connaît toujours pas de guérison. La lutte contre cette maladie reste donc, plus que jamais, une compétition de chaque instant et un combat quotidien autant individuel que collectif", poursuit l’association.

Cette mise en avant de la mucoviscidose au cœur d’un évènement sportif est aussi l’occasion de rappeler les bénéfices de l’activité physique adaptée (APA) pour les patients atteints de mucoviscidose. "Aujourd’hui, l’APA ne bénéficie d’aucun financement pérenne et équitable pour les patients atteints de maladies chroniques respiratoires. Vaincre la mucoviscidose profite de cette occasion pour rappeler aux pouvoirs publics l’importance de rendre accessible l’activité physique adaptée à l’ensemble des patients", concluent les membres de l’institution.

Mucoviscidose : évolution, symptômes et traitements

Lorsque les poumons sont sains, le mucus qui tapisse les parois des voies respiratoires est fluide et protège les bronches. Chez une personne atteinte de mucoviscidose, le mucus est épais et visqueux. Il adhère alors aux parois des bronches et les obstrue, gênant ainsi le passage de l’air. Si le mucus reste piégé dans les bronches, il favorise également la croissance d’agents provoquant des infections.

Les progrès de la médecine, des traitements et de la prise en charge de la mucoviscidose ont permis de faire reculer massivement la maladie. Le chiffre le plus évocateur est sans doute l'espérance de vie. De 7 ans pour les enfants nés en 1965, elle est proche de 50 ans pour ceux qui viennent au monde aujourd’hui.