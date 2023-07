Mucoviscidose : les bienfaits de la trithérapie

L'ESSENTIEL Une combinaison de trois médicaments est efficace dans le traitement de la mucoviscidose.

Elle permet de fluidifier le mucus présent dans les voies respiratoires et de réduire l'inflammation dans les poumons.

Ses effets persistent au moins pendant un an.

La mucoviscidose est une maladie grave. Mais d’année en année, les scientifiques parviennent à mieux la comprendre et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Dans le European Respiratory Journal, des chercheurs présentent une de leurs avancées récentes : la combinaison de trois médicaments, soit une trithérapie, qui serait efficace pour traiter les patients atteints de mucoviscidose, et on note que ses effets bénéfiques durent dans le temps.

Trithérapie : une méthode de traitement efficace dans la durée

Des travaux précédents avaient démontré l’intérêt de la combinaison de trois médicaments : elexacaftor, tezacaftor et ivacaftor. Elle permet d’améliorer la qualité de vie mais surtout la santé pulmonaire. Cette fois, l’équipe de recherche s’est intéressée à la durée de ces bienfaits. Pour le savoir, les chercheurs ont examiné de plus près les expectorations, c’est-à-dire les sécrétions des voies respiratoires, des 79 participants, adultes et adolescents atteints par la mucoviscidose ou par une maladie pulmonaire chronique.

"Chez les patients atteints de mucoviscidose, le mucus des voies respiratoires est très collant car il ne contient pas assez d'eau et les mucines, les molécules qui forment le mucus, adhèrent trop en raison de leurs propriétés chimiques. Il en résulte un mucus épais et collant, qui obstrue les voies respiratoires, ce qui rend la respiration des patients plus difficile et entraîne une infection bactérienne chronique et une inflammation des poumons", explique Marcus Mall, auteur principal de cette étude. Or avec la combinaison des trois traitements, le mucus dans les voies respiratoires n'est pas aussi collant et l'inflammation dans les poumons est considérablement réduite. Ce nouvel essai démontre que ces bienfaits de la trithérapie durent au moins un an. "C'est vraiment important car les médicaments précédents ont provoqué un rebond de la charge bactérienne dans les voies respiratoires", commente le Dr Simon Gräber, l'un des co-responsables de l'étude.

Mucoviscidose : une piste vers de nouveaux traitements ?

Selon les auteurs, cette découverte est une "avancée majeure". "Il serait prématuré de dire que les patients ont été stabilisés, et encore moins guéris, prévient toutefois le docteur Mall. Les changements pulmonaires chroniques survenant au cours de la maladie ne peuvent malheureusement pas être inversés." Les nouvelles découvertes ne changeront pas la manière de prendre en charge la maladie : les patients devront toujours prendre leur traitement à base de médicaments antimuqueux et d'antibiotiques ainsi que suivre la thérapie physique. Mais les scientifiques espèrent aller plus loin dans leurs découvertes : "Nous prévoyons de faire des recherches sur la façon de rendre les traitements (…) encore plus efficaces, poursuit ce spécialiste. Cela comprend le début du traitement dans la petite enfance avec l'objectif de prévenir les modifications pulmonaires chroniques dans la mesure du possible." D'après l'Institut Pasteur, la mucoviscidose touche environ une naissance sur 2.500 en Europe et en Amérique du Nord.