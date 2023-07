Une bonne santé cardiorespiratoire réduit les risques de 3 cancers chez les hommes

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, une bonne condition physique est liée à un risque moindre de certains cancers chez les hommes.

Les hommes qui ont une bonne condition cardiorespiratoire, ont un risque plus faible de développer un cancer du côlon ou du poumon, et moins de risques de mourir d'un cancer du côlon, du poumon ou de la prostate.

Les chercheurs précisent qu'il ne faut pas confondre activité physique et condition physique.

Si vous voulez éloigner le cancer du colon, du poumon ou de la prostate, il faut surveiller votre santé cardiovasculaire, messieurs. Des chercheurs suédois assurent qu'avoir une bonne condition cardiorespiratoire est associé à des risques moindres de souffrir et de mourir de ces tumeurs malignes fréquentes chez la gent masculine.

Santé masculine : une bonne condition physique aide à lutter contre 3 cancers fréquents

Pour cette nouvelle étude de l'École suédoise des sciences du sport et de la santé de Stockholm et de l'Institut Karolinska, les chercheurs ont suivi 177 000 hommes âgés de 18 à 75 ans sur une période allant de 1982 à 2019. Ils ont relevé des informations telles que l'indice de masse corporelle, la taille et les habitudes de vie, comme la consommation de tabac ou d'alcool. La santé cardiorespiratoire des participants était mesurée par un test de condition physique à vélo et un questionnaire.

Au cours de cette étude, un total de 499 cancers du côlon, 283 cancers du poumon et 1918 cancers de la prostate sont survenus sur une durée moyenne de suivi de 9,6 ans. Par ailleurs, 152 décès ont été enregistrés dus au cancer du côlon, 207 à celui du poumon et 141 au cancer de la prostate.

L'analyse des données révèle que plus la condition cardiorespiratoire était bonne, plus le risque de développer ces cancers du côlon ou du poumon diminuait. En outre, les hommes avec une meilleure forme physique présentaient un risque moindre de mourir de ces cancers ainsi que celui de la prostate.

Faire la distinction entre activité physique et condition cardiovasculaire

Pour les chercheurs, le grand public doit faire la distinction entre l'activité physique et la condition cardiorespiratoire. L'activité physique se réfère à l'exercice physique effectué (souvent mesuré par auto-évaluation), tandis que ce qu'on appelle aussi condition physique est la réponse physiologique du corps au sport (mesurable scientifique).

"Il est important que le grand public comprenne que l'activité physique à haute intensité a des effets plus importants sur la condition cardiorespiratoire et est susceptible d'être plus protectrice contre le risque de développer et de mourir de certains cancers", écrivent-ils dans la revue JAMA Network Open du 29 juin 2023.

"De plus, les résultats de cette étude sont importants lors de la communication des niveaux de risque auprès des personnes sans cancer qui ont effectué des tests d'effort afin qu'ils comprennent que la condition cardiorespiratoire est non seulement importante pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire, mais aussi celui du cancer", concluent-ils.