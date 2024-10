Diabète et obésité augmentent le risque de rechute du cancer du foie

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont analysé les données de 1.644 patients atteints de carcinome hépatocellulaire ayant subi une résection du foie, une chirurgie qui consiste à retirer la tumeur.

Deux ans après l'opération, les patients obèses présentaient un risque de récidive 1,5 fois plus élevé que les autres. Quant aux patients diabétiques, leur risque de rechute était 1,3 fois plus élevé. Les résultats sont encore plus inquiétants à plus long terme.

"Surveiller ces comorbidités chez les patients doit être une stratégie privilégiée pour traiter le carcinome hépatocellulaire et augmenter le taux de survie", selon les scientifiques.

Le cancer du foie, à commencer par le carcinome hépatocellulaire ou hépatocarcinome qui représente 90 % des cas primitifs, est une maladie redoutable en raison de son taux élevé de récidive après ablation de la tumeur. Si les avancées récentes dans les thérapies antivirales ont permis de réduire le nombre de patients concernés, d'autres facteurs, comme l'obésité et le diabète, continuent de jouer un rôle dans l'évolution de cette pathologie.

C’est la conclusion d’une nouvelle étude, publiée dans la revue Liver Cancer, qui met en lumière le lien entre ces deux affections et le risque de rechute du cancer du foie après traitement.

Multiplication des risques de récidive de cancer du foie

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs de l'Université métropolitaine d'Osaka, au Japon, ont analysé les données de 1.644 patients atteints de carcinome hépatocellulaire ayant subi une résection du foie, une procédure chirurgicale qui consiste à couper, retirer une partie d'organe ou de tissu, en l’occurrence la tumeur.

Les chercheurs ont observé une augmentation significative du risque de récidive chez les participants souffrant de diabète et d’obésité. Deux ans après l'opération, les patients obèses présentaient un risque de récidive 1,5 fois plus élevé que les autres. Quant aux patients diabétiques, leur risque de rechute était 1,3 fois plus élevé. Mais les résultats sont encore plus inquiétants à plus long terme. Cinq ans après la chirurgie, les volontaires atteints d’obésité avaient en effet un risque de récidive 3,8 fois plus élevé, tandis que ceux atteints de diabète voyaient leur risque multiplié par 2.

Surveiller diabète et obésité chez les patients atteints de cancer du foie

Ces chiffres sont d’autant plus préoccupants que l'obésité et le diabète sont des conditions de plus en plus répandues dans le monde. D’après une étude internationale, le taux d’obésité a plus que doublé chez les adultes en 32 ans, il a quadruplé chez les enfants, et plus d’un milliard de personnes sont aujourd’hui obèses, soit une sur huit. Même constat pour le diabète, dont la prévalence n’a cessé d’augmenter depuis les années 1990 : plus de 1,3 milliard d’individus devraient souffrir de cette maladie d’ici à 2050, selon une autre étude.

"Nos résultats contribuent à améliorer la détection précoce de la récidive du cancer et à la conception de stratégies de traitement appropriées", affirme le Dr Dr Hiroji Shinkawa, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. En d'autres termes, il devient essentiel de surveiller de près les patients atteints de cancer du foie qui souffrent également d'obésité et de diabète. "Surveiller ces comorbidités chez les patients doit être une stratégie privilégiée pour traiter le carcinome hépatocellulaire et améliorer le taux de survie", conclut-il.