Cancer du poumon : faut-il interdire la vente de tabac aux plus jeunes ?

L'ESSENTIEL Interdire la vente de tabac aux jeunes nés entre 2006 et 2010 pourrait éviter près de 1,2 million de décès par cancer du poumon d’ici 2095, selon une étude du CIRC.

Les hommes bénéficieraient davantage de cette mesure inspirée par des initiatives en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, mais dans certaines régions, comme l’Europe de l’Ouest, les femmes seraient plus avantagées.

Pour maximiser l’impact, des actions supplémentaires comme l’augmentation des taxes et le soutien au sevrage sont indispensables.

Près de 1,2 million : c’est le nombre de vies qui pourraient être sauvées d’ici la fin du siècle si l’on interdisait tout bonnement la vente de tabac aux jeunes nés entre 2006 et 2010, selon une nouvelle étude du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé, relayée par l'AFP. Le tabagisme, principal facteur de risque du cancer du poumon, est au cœur de cette modélisation qui évalue l’impact potentiel d’une "génération sans tabac".

Des cancers du poumon largement évitables

Avec environ 1,8 million de décès en 2020, le cancer du poumon reste le plus meurtrier au monde, d’après la recherche publiée dans The Lancet Public Health, qui couvre 185 pays. Si la consommation de tabac se poursuit au rythme actuel, plus de 2,95 millions de personnes nées entre 2006 et 2010 pourraient mourir de cette maladie. Mais si la vente de cigarettes leur était interdite, environ 1,2 million de décès pourraient être évités d’ici 2095.

Cette mesure radicale pourrait avoir des effets majeurs, mais la proportion de vies sauvées varierait selon les régions et les genres. Dans l’ensemble, les hommes bénéficieraient davantage de cette décision, avec 45,8 % des décès évitables, contre 30,9 % pour les femmes. Une différence qui s’explique par une plus forte prévalence du tabagisme chez les hommes qui, en plus de cela, commencent plus tôt la cigarette. Dans certaines régions occidentales, ce sont toutefois les femmes qui profiteraient le plus d’une interdiction du tabac, avec jusqu’à 77,7 % des décès évitables en Europe de l’Ouest.

Les exemples de mesures anti-tabac dans certains pays

Certains pays ont d’ores et déjà lancé des politiques visant à interdire la vente de tabac aux plus jeunes. En Nouvelle-Zélande, une loi votée en 2022 interdisait la vente de cigarettes aux personnes nées après 2008, mais le gouvernement conservateur élu en 2023 a abandonné cette mesure. En Angleterre, le Premier ministre Keir Starmer envisage de reprendre le projet de son prédécesseur conservateur, Rishi Sunak, pour qu’une génération entière ne puisse jamais acheter de cigarettes légalement.

Bien qu’ambitieux, ce concept de "génération sans tabac" ne suffira pas à lui seul à éradiquer le fléau du tabagisme, rappellent les chercheurs. Des mesures supplémentaires sont en effet nécessaires, comme l’augmentation des taxes sur le tabac, la création de zones non-fumeurs ou encore le soutien au sevrage.