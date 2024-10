Quelle est la clé du bonheur pour les jeunes adultes célibataires ? Une étude nous le dit

L'ESSENTIEL Les célibataires satisfaits de leurs amitiés ont tendance à être heureux dans leur vie.

Cependant, les jeunes adultes sans partenaire amoureux n’étant pas satisfaits de leurs amitiés étaient moins épanouis.

Les chercheurs estiment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier toute relation de cause à effet entre le bonheur et les cinq facteurs prédictifs qu'ils ont étudiés.

"Qu'il s'agisse d'aller à l'université, d'entrer sur le marché du travail ou de trouver un partenaire, les jeunes adultes célibataires traversent une étape charnière de leur vie", selon des chercheurs de l’université de Californie à Los Angeles (États-Unis). De précédentes recherches suggèrent que les Américains au début de la vingtaine pourraient être moins heureux, en moyenne, qu'à d'autres moments de leur vie. Parallèlement, un pourcentage croissant de jeunes adultes ne vivent pas de relations amoureuses à long terme. C’est pourquoi les célibataires sont de plus en plus étudiés comme un groupe distinct, sans faire de comparaisons conventionnelles avec les personnes en couple.

Cinq facteurs prédictifs du bonheur ont été mesurés

Jusqu’à présent, peu de cohortes se sont concentrées sur des catégories distinctes de célibataires, telles que les jeunes adultes. Afin mieux comprendre les expériences de ces personnes, les scientifiques californiens ont décidé de mener une étude parue dans la revue Plos One. Leur objectif ? Évaluer l'hétérogénéité des facteurs liés au bonheur chez les célibataires qui entrent dans l'âge adulte. Pour les besoins des recherches, l’équipe a 1.073 Américains célibataires âgés de 18 à 24 ans. Les participants ont répondu à un questionnaire mesurant leur bonheur général ainsi que cinq facteurs prédictifs du bonheur : la satisfaction à l'égard de la famille, la satisfaction à l'égard des amis, l'estime de soi, le névrosisme et l'extraversion. À partir des réponses, les auteurs ont identifié cinq profils distincts de jeunes célibataires, qui ont été classés par ordre d'indicateurs favorables ou défavorables.

La satisfaction de l'amitié est particulièrement liée au bonheur des jeunes célibataires

"Les profils, classés par ordre d'indicateurs favorables ou défavorables, présentaient des différences de forme et de niveau qui correspondaient à des niveaux de bonheur différents", peut-on lire dans les résultats. Les célibataires du profil 1 dont les indicateurs sont les plus favorables (par exemple, satisfaction amicale élevée, névrosisme faible) sont les plus heureux. En revanche, ceux du profil 5, qui étaient les plus malheureux, présentaient des niveaux défavorables pour les cinq variables prédictives.

D’après les scientifiques, dans les profils intermédiaires, les célibataires compensent souvent leurs désavantages dans un domaine (par exemple, un névrosisme élevé) par des avantages dans d'autres domaines (par exemple, une satisfaction amicale élevée) pour atteindre des niveaux de bonheur moyens ou plutôt élevés. "Il est important de noter que la satisfaction amicale est apparue comme un indicateur essentiel, qui permet souvent de distinguer les célibataires heureux de ceux qui ne le sont pas. En bref, la qualité de vos relations amicales est un facteur clé de votre bien-être, en particulier si vous êtes célibataire", ont-ils conclu.