Démence : les marqueurs diagnostiques varient en fonction de l'heure de la journée

L'ESSENTIEL Les biomarqueurs (p-tau217, Aβ40, Aβ42 et NfL) utilisés pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer varient considérablement en fonction de l'heure de la journée.

Les niveaux de la protéine tau phosphorylée (p-tau217) étaient les plus bas le matin au réveil des patients et les plus élevés le soir.

À l’heure actuelle, les chercheurs ne connaissent pas les causes de cette variation diurne. Elle pourrait être liée au sommeil, aux mécanismes circadiens, à l'activité, à la posture ou aux repas.

"Les biomarqueurs plasmatiques de la démence, dont la protéine tau phosphorylée (p-tau217), sont prometteurs en tant qu'outils de diagnostic, de stratification pour les essais cliniques, de suivi de la progression de la maladie et d'évaluation du succès des interventions chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cependant, on ne sait pas encore si les niveaux de ces biomarqueurs de la démence varient en fonction du moment de la journée, ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur valeur clinique." C’est ce qu’ont écrit des scientifiques de l'université du Surrey (Royaume-Uni) dans une étude parue dans la revue Translational Psychiatry.

Alzheimer : les niveaux de la protéine tau phosphorylée étaient plus bas le matin et plus élevés le soir

Pour en avoir le cœur net, ils ont recruté 38 personnes atteintes d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer, leurs aidants et leurs professionnels de santé. Au lieu d'effectuer une seule prise de sang, comme c'est le cas dans la majorité des pratiques cliniques, les participants ont fait une prise de sang toutes les trois heures pendant 24 heures. Quatre des cinq biomarqueurs ont été mesurés : la protéine tau phosphorylée (p-tau217), l'amyloïde-bêta 40 (Aβ40), l'amyloïde-bêta 42 (Aβ42), la protéine acide fibrillaire gliale et le neurofilament léger (NfL).

Les chercheurs ont constaté que les biomarqueurs montraient des niveaux de fluctuation tout au long de la journée. Pour la protéine tau phosphorylée (p-tau217), les niveaux les plus bas ont été observés le matin au réveil et les valeurs les plus élevées dans l'après-midi ou en début de soirée. "L'ampleur de la variation diurne de la p-tau217 était similaire à l'augmentation rapportée de la p-tau217 sur un an chez les personnes amyloïdes-β-positives souffrant de troubles cognitifs légers", peut-on lire dans les résultats.

Démence : "il est important de tenir compte de l'heure de la journée lors du prélèvement d'échantillons"

Selon les auteurs, les facteurs à l'origine de ces différences au cours de la journée sont actuellement inconnus. Elles pourraient être liées au sommeil, à la réduction de la production ou de l'élimination de ces marqueurs du cerveau vers la circulation, aux repas, à la posture et à l'activité ou aux mécanismes circadiens.

"Ces travaux montrent qu'il est important de tenir compte de l'heure de la journée lors du prélèvement d'échantillons pour le diagnostic clinique et que l'image clinique d'un patient peut être affectée par des heures d'échantillonnage différentes. En normalisant le moment de la journée où un échantillon est prélevé, le diagnostic de la démence et le suivi de la progression de la maladie peuvent devenir plus précis", a conclu Ciro della Monica, auteur principal des recherches.