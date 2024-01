Voici les 3 régimes les plus faciles à suivre selon les experts

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen est le plus facile à suivre selon des experts.

Viennent ensuite les régimes flexitarien et DASH.

Ces régimes permettent de perdre du poids de façon progressive et donc durable.

Après les fêtes, les bonnes résolutions! Pour certains, elles commencent par un régime, pour éliminer les kilos pris pendant ces bons repas de réveillons. Mais lequel choisir ? U.S. News a fait un classement des régimes les plus faciles à suivre, sur la base de conseils de médecins et experts en nutrition. Le top trois est le régime méditerranéen, le flexitarien et le DASH.

Le régime méditerranéen

Le régime méditerranéen est souvent cité comme étant le meilleur pour la santé. Celui-ci permet de diminuer la mortalité par maladies cardiovasculaires, le risque de pathologies telles qu'Alzheimer ou Parkinson, ou encore d’améliorer les chances de grossesse lors d'une fécondation assistée. Et en plus de ces bienfaits, il permet aussi de perdre du poids.

Pour respecter le régime méditarranéen, il faut éviter les menus méditerranéens américanisés, souvent composés d’aliments frits, de fromage, de pâtes et de bœuf. D’après les experts, l’idéal pour ce régime est de manger quotidiennement des fruits, des légumes, des céréales complètes, des noix, des légumineuses, de l’huile d’olive, des herbes et des épices. Deux fois par semaine, vous pouvez aussi cuisiner des fruits de mer ou du poisson. Côté viande, vous pouvez consommer de la volaille ou des œufs mais avec modération, tout comme le fromage et le yaourt. En revanche, la viande rouge et les sucreries doivent être très occasionnels.

En ce qui concerne la perte de poids, ce régime méditerranéen est efficace mais à condition de faire attention à la taille des portions et de ne pas abuser des aliments les plus caloriques comme le fromage ou l’huile d’olive. “Si votre objectif est d’enfiler un jean qui a 10 ans en deux semaines, le régime méditerranéen ne vous convient pas, peut-on lire dans l’article. Cependant, les experts en santé recommandent de ne pas perdre plus d'un ou deux kilos par semaine.” Ainsi, pour perdre du poids progressivement, sans contraintes drastiques, le régime méditerranéen est tout à fait adapté.

Les régimes flexitarien et DASH

Le numéro 2 des régimes les plus faciles à suivre est le flexitarien, aussi appelé semi-végétarien. Pour cela, il faut incorporer plus de légumes et de fruits à votre alimentation - en se concentrant aussi sur les protéines végétales - et réduire la viande. Mais celle-ci n’est pas interdite : vous pouvez en manger occasionnellement.

Selon cette méta-analyse de 25 études, ce régime est efficace pour perdre du poids car l’indice de masse corporelle (IMC) des participants était en moyenne inférieur lorsqu'ils suivaient un régime semi-végétarien comparativement à ceux qui mangeaient plus de viande. Cependant, ceux qui suivaient un régime entièrement végétarien avaient les IMC les plus bas de l’étude. Enfin, d’après cet article, le régime flexitarien permet de réduire le risque de maladies cardiaques, de diabète et de cancer.

Le dernier régime le plus facile à suivre est le DASH pour Dietary Approaches to Stopping Hypertension qui vise à lutter contre l'hypertension artérielle. Celui-ci consiste à augmenter l’apport en fibres et en minéraux comme le calcium, le potassium et le magnésium, tout en diminuant la quantité de sodium (maximum à 2.300 milligrammes par jour) et de mauvaises graisses. Concrètement, ce régime ressemble au méditérranéen car il est basé sur les fruits, les légumes, les céréales entières, les protéines maigres (faciles à digérer et faibles en gras) et les produits laitiers faibles en gras.

Mais comparativement au régime méditerranéen, DASH impose plus de limites. “Ce type d'alimentation n’impose pas d’éliminer les groupes alimentaires, mais vous donne plutôt des lignes directrices sur le nombre de portions par semaine qu’il faut idéalement consommer, explique Lindsey Pine, nutritionniste, dans cet article. (C'est) bien plus qu’un simple régime alimentaire visant à réduire la tension artérielle, il offre de nombreux avantages pour la santé, similaires au régime méditerranéen.” Tout comme les deux précédents régimes, vous pouvez perdre du poids avec DASH mais progressivement et de manière durable.

Pour finir, qu’importe le régime pour lequel vous opterez, pour qu’il soit plus efficace - pour maigrir et pour la santé en général -, il est conseillé de pratiquer régulièrement une activité physique.