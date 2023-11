L’exposition aux pesticides peut nuire à la qualité du sperme

L'ESSENTIEL Des chercheuses ont trouvé un lien entre la diminution de la concentration en spermatozoïdes dans le sperme et l’exposition aux pesticides.

Cela signifie que l’exposition aux pesticides peut diminuer la fertilité masculine.

Elles appellent à davantage de réglementation pour réduire l’exposition aux pesticides.

La Commission européenne vient de renouveler l’autorisation du glyphosate pour dix ans. Présent dans différents herbicides, dont le Roundup, ce pesticide est classé comme cancérogène probable pour l’homme par l’Agence internationale de recherche sur le cancer depuis 2015. Cela a confirmé les conclusions de nombreuses études sur les dangers des pesticides pour la santé. Récemment, des chercheurs de l’université américaine George Mason ont démontré qu’il y a un lien entre l’exposition aux pesticides et la diminution de la concentration du sperme. Leurs résultats sont publiés dans la revue spécialisée Environmental Health Perspectives.

Insecticides : cinquante ans de données sur leur impact sur la fertilité

"Comprendre comment les insecticides affectent la concentration de spermatozoïdes chez l'homme est essentiel, compte tenu de leur omniprésence dans l'environnement et des risques documentés pour la reproduction", développe Lauren Ellis, co-auteure de l’étude. L’équipe de recherche a rassemblé les données de 25 études publiées ces cinquante dernières années sur les impacts de deux insecticides sur la santé : les organophosphates et les N-methyl carbamates. Les auteurs rappellent que ces produits sont conçus à l’origine pour détruire le vivant, mais ils ne s’attendaient pas à de tels résultats.

Les pesticides diminuent la fertilité des hommes

L’analyse des différentes recherches leur a permis d’établir l’existence "d’associations cohérentes" entre l’exposition à ces produits et la présence d’une concentration plus faible de spermatozoïdes dans le sperme. "Nous avons été surpris d’obtenir des conclusions aussi solides", commente Melissa J. Perry, co-auteure de l’étude. Or la concentration en spermatozoïdes est l’un des facteurs qui influence la qualité du sperme. Le critère retenu est le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Selon l’Organisation mondiale de la santé, il faut au minimum 39 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Cette diminution constatée après l’exposition aux pesticides peut contribuer à une réduction de la fertilité chez l’homme.

Pesticides : de nouvelles réglementations sont nécessaires

Pour Melissa J.Perry, cette accumulation de preuves désormais disponibles, démontrant les risques liés à ces produits, a atteint un point où il est nécessaire de prendre des "mesures réglementaires" pour réduire l'exposition de la population. "Les insecticides sont une préoccupation pour tout le monde et pour tous les hommes, qui y sont exposés principalement par la consommation d'aliments et d'eau contaminés", ajoute Lauren Ellis. Les auteures le rappellent : il s’agit d’un problème de santé publique majeur.