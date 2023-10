Fasciolose : la grande douve du foie inquiète les spécialistes en France

L'ESSENTIEL La douve du foie est un parasite qui peut se transmettre à l’humain.

Il est présent dans des vers et peut-être abrité par des espèces d’escargots exotiques, de plus en plus présentes en France.

La contamination provoque une fascialose, une maladie qui peut persister pendant plusieurs années.

Des scientifiques s’inquiètent de voir une nouvelle maladie progresser en France. Dans un article paru dans The Conversation, Antonio Vazquez et Annia Alba Menéndez, chercheurs à l’université de Perpignan, expliquent leurs craintes d'une augmentation des cas de fasciolose ou fascialose. Cette maladie qui touche le foie est transmise par un ver, abrité dans un escargot exotique de plus en plus présent dans le pays.

Parasite : comment se transmet la fasciolose ?

Ces vers, appelés grandes douves du foie, tiennent leur nom de leur mode d’action : ils se développent dans le foie des êtres qu’ils infectent. "L’être humain lui-même est un hôte potentiel de ce parasite, préviennent les auteurs de cet article. Il se contamine généralement en ingérant des végétaux aquatiques crus qui sont porteurs de larves enkystées du ver parasite." Souvent, le cresson sauvage consommé cru est le vecteur de transmission de la maladie, mais cela peut aussi être des végétaux sauvages comme le pissenlit. "De manière exceptionnelle, le cresson cultivé peut aussi être contaminé, en cas d’inondations", développent-ils.

La fasciolose, une maladie dont les symptômes peuvent persister longtemps

Lorsqu’une personne est contaminée, la maladie se manifeste en deux phases. La première est aiguë et caractérisée par "de la fièvre, des nausées, de fortes douleurs abdominales, et du gonflement du foie". Les scientifiques de l’université de Perpignan soulignent que la deuxième phase de la pathologie engendre des douleurs épigastriques, des nausées, une intolérance aux graisses, une inflammation et une obstruction des canaux biliaires, ainsi que des lésions hépatiques. "Le malade souffre de jaunisse et d’anémie", précisent-ils. Si la personne ne reçoit pas de traitement adapté, les symptômes peuvent durer pendant plusieurs années. Pour l’heure, il n’existe pas de vaccin, ni de traitement préventif de la maladie.

Grandes douves du foie : comment expliquer la potentielle augmentation des cas de fasciolose ?

"Le faible nombre de contaminations humaines recensées en France ne doit pas masquer la situation globale : à l’échelle mondiale, on constate en effet une augmentation de la transmission de fasciolose", alertent les auteurs. Selon des données de l’Anses, 5 personnes ont été hospitalisées en moyenne chaque année à cause de la maladie, entre 2008 et 2013 en France.

Mais ces chiffres pourraient augmenter à cause des limnées : ces escargots exotiques sont de plus en plus présents en Europe et en France. "Dans leurs aires natives de répartition, ces espèces exotiques sont capables de maintenir des populations stables pendant les mois les plus chauds de l’année, analysent les auteurs. Dans un contexte de changement climatique et de tendance au réchauffement des températures, ces espèces de limnées introduites en Europe pourraient commencer à s’établir pleinement et jouer un rôle dans l’épidémiologie de douves du foie."

Par ailleurs, les animaux d’élevage, comme les bovins, participent à l’augmentation de la présence du parasite. "Les ruminants domestiques (ovins et bovins) jouent en effet le rôle de principaux hôtes définitifs du parasite, et assurent sa dissémination par leurs excréments", expliquent ces scientifiques. En France, la prévalence des douves du foie dépasse 60 % dans les troupeaux de bovins dans 80 départements.