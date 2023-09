Des scientifiques réussissent à transférer des souvenirs d’un individu à l’autre

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont réussi à transférer des souvenirs d’un être vivant à un autre.

Pour réussir cette expérience, ils ont eu recours à l’ARN.

Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle la mémoire est stockée dans les synapses du cerveau.

Cela ressemble aux scénarios de nombreux films de science-fiction. Des scientifiques ont réussi à transférer des souvenirs entre deux escargots.

Les systèmes nerveux de l'escargot et de l'Homme se ressemblent

Les escargots en question n'étaient pas des spécimens à coquille comme les autres. Il s'agissait en fait de grands gastéropodes marins, et plus précisément d'une espèce appelée "lièvre de mer de Californie". Il existe en effet des similitudes frappantes entre les systèmes nerveux de l'escargot et de l'Homme, même si la version de l'escargot comporte beaucoup moins de neurones que la nôtre.

L'équipe de chercheurs, dirigée par le Dr David Glanzman, a commencé par entraîner des escargots en leur envoyant une série de légères décharges électriques sur la queue. Cela a entraîné chez eux une contraction, destinée à répondre au stress et au danger. Il suffisait ensuite de tapoter les escargots pour provoquer ce réflexe et les faire se contracter pendant 50 secondes en moyenne, alors que les animaux non entraînés ne se contractaient que pendant quelques secondes.

Un transfert de souvenir grâce à l’ARN

Les scientifiques ont alors voulu voir si cette sensibilisation - la mémoire des chocs reçus - pouvait être transférée à un autre animal. Pour ce faire, ils ont extrait l'ARN du système nerveux d'escargots entraînés et non entraînés. Les escargots ont ensuite tous été injectés avec de l'ARN du groupe expérimental opposé, de sorte que les escargots non entraînés ont reçu de l'ARN des spécimens ayant reçu des chocs électriques. Et contre toute attente, l'expérience a fonctionné. Il a suffi d'injecter aux escargots de l'ARN provenant d'autres congénères sensibilisés pour qu'ils adoptent le même comportement.

Plus précisément, les escargots qui ont reçu de l'ARN de la part des bêtes entraînées ont présenté une contraction défensive qui a duré 40 secondes en moyenne, et ce bien qu'ils n'aient jamais reçu de chocs électriques eux-mêmes. "C'est comme si nous avions transféré la mémoire", résume en conclusion David Glanzman.

Transfert de souvenirs : de nombreuses questions restent encore sans réponse

Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle la mémoire est stockée dans les synapses du cerveau, ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine de la neuroscience.

Cependant, il est important de souligner que de nombreuses questions restent encore sans réponse. Par exemple, les chercheurs ne savent pas exactement quels composants de l'ARN sont responsables du transfert de la mémoire, ni comment cette mémoire est stockée et récupérée dans le cerveau des escargots. De plus amples recherches seront nécessaires pour élucider ces questions et mieux comprendre les mécanismes sous-jacents au transfert de la mémoire.