Kyste aux aisselles : un déodorant retiré du marché après plusieurs signalements

L'ESSENTIEL Plusieurs personnes ont signalé avoir développé des kystes aux aisselles après avoir utilisé Nuud, un déodorant en pommade.

Des investigations de l’ANSM ont montré que cela faisait partie des effets indésirables possibles liés à l’utilisation de ce déodorant.

Les produits ont été retirés de la vente.

C’était un produit recommandé par des influenceurs et influenceuses : le déodorant de la marque Nuud, vanté pour son efficacité sur plusieurs jours et son format concentré. Il ne sera désormais plus possible de l’acheter en France, ni en ligne, ni dans les magasins. Mercredi 6 septembre, l’Agence national de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé que le fabricant retirait son produit du marché à cause de kystes douloureux survenus chez des personnes l’ayant utilisé.

Déodorant Nuud : comment expliquer l’apparition de kystes aux aisselles ?

"Des utilisateurs de ce déodorant ont fait état d’effets indésirables tels que des kystes douloureux au niveau des aisselles, parfois accompagnés d’une infection traitée par des antibiotiques", développe l’organisme. Or, ces kystes lorsqu’ils sont accompagnés d’une inflammation ou d’une infection peut être dangereux pour les personnes plus vulnérables face aux infections, comme celles atteintes de la maladie de Verneuil, une affection caractérisée par la formation de nodules, ou pour les individus allergiques aux antibiotiques.

"Dans la plupart des cas déclarés, les kystes ont disparu après l’arrêt de l’utilisation du produit ou la prise des traitements prescrits." Selon l’ANSM, l’apparition de ces kystes est liée à la forme du déodorant, dite galénique : il s’agit d’une pommade en tube, grasse, qui s’applique directement sur l’aisselle. Or, cela favoriserait "l’obstruction des pores des glandes sudoripares", soit les glandes productrices de sueur, situées sous les aisselles, "avec la possibilité d’une surinfection microbienne, par un effet occlusif". En revanche, l’agence précise que les ingrédients ne sont pas considérés, individuellement, comme responsables de ces effets indésirables.

Kyste aux aisselles : que faire en cas d’utilisation de ce déodorant ?

Si vous possédez ce déodorant, l’ANSM recommande de cesser de l’utiliser. "Si vous souhaitez néanmoins continuer à utiliser le produit, il convient de strictement suivre les conditions d’utilisation du fabricant", prévient l’organisme. Dans son communiqué, Nuud fournit les conseils suivants : il ne faut pas dépasser une application tous les deux jours pour limiter le risque d’obstruction des pores, le déodorant ne doit pas être utilisé directement après un rasage ou une épilation à la cire, ni sur une peau irritée ou blessée. "Le produit ne doit pas être appliqué dans des situations qui favorisent la macération (par exemple en cas d’obésité, d’épilation concomitante ou de maladie de Verneuil)", prévient le fabricant. Si un signe d’inflammation apparaît ou qu’un kyste se forme, il faut cesser immédiatement l’application. Dans ce cas, l’ASNM recommande de prévenir son médecin traitant et de déclarer l’effet secondaire sur le portail dédié. De son côté, la marque Nuud affirme travailler sur une nouvelle formulation du produit, moins grasse.