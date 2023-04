Son ventre de femme enceinte était en réalité un kyste ovarien de 9 kg

L'ESSENTIEL Une femme de 27 ans a eu un kyste ovarien pendant plusieurs mois qui a fait gonfler son estomac.

Les médecins n’ont pas réussi à diagnostiquer le kyste ovarien.

D’elle-même, elle a passé un scanner et une échographie : elle avait un kyste ovarien qui pesait 9 kilogrammes.

"Les gens me prenaient constamment pour une femme enceinte, explique Kenya Smith dans des propos relayés par le New York Post. On m'a probablement demandé plus de 50 fois quand je devais accoucher ou si j'allais avoir un garçon ou une fille.” En mars 2022, cette jeune femme de 27 ans a accouché de son troisième enfant. Cependant, plusieurs semaines après, son ventre avait un peu rétréci sans pour autant être revenu à la normale. Même après avoir repris le sport, elle semblait continuer à grossir.

Kyste ovarien : pas de diagnostic après 5 médecins consultés

Au fur et à mesure que le ventre gonflait, les troubles devenaient plus importants. Kenya Smith pouvait à peine dormir à cause d'un inconfort abdominal et de difficultés respiratoires. Elle souffrait également de constipation chronique et elle se sentait si constamment ballonnée qu'elle ne pouvait pas manger correctement.

Pour tenter de comprendre d’où venait le problème, elle a consulté cinq spécialistes différents : un médecin obstétricien, un spécialiste du plancher pelvien (les muscles qui s'étendent du pubis jusqu'au coccyx), un allergologue, un naturopathe et un gastro-entérologue. Aucun de ces praticiens n’a réussi à poser un diagnostic sur les symptômes de la jeune maman.

Kenya Smith a donc multiplié les recherches sur Internet pour avoir une réponse. Un jour, sur les réseaux sociaux, elle a découvert l’histoire d’une femme avec les mêmes symptômes qu’elle. Celle-ci souffrait de fibrome, une tumeur bénigne qui se développe dans le muscle de l’utérus.

“Je me suis dit : Oh mon Dieu, ça ressemble à mon estomac”, raconte l'Américaine, qui a donc décidé de passer un scanner et une échographie le plus rapidement possible. Résultat : elle avait un énorme kyste au niveau de l’ovaire droit.

Un kyste ovarien de 9 kg et 30 cm découvert

Les kystes ovariens sont des grosseurs anormales contenant du liquide. Selon l’Assurance-maladie, 5 à 7 % des femmes développent un kyste ovarien dans leur vie. Dans certains cas, le kyste ovarien peut rester asymptomatique, mais dans d’autres, il peut provoquer des douleurs au bas du ventre, des troubles intestinaux ou urinaires, des anomalies dans les menstruations. Pour les complications les plus graves (torsion de l’ovaire, compression des organes du petit bassin, etc.), une intervention chirurgicale est nécessaire.

Kenya Smith a donc été opérée en novembre 2022. Le kyste qui a été retiré pesait un peu plus de 9 kilogrammes et mesurait 30 centimètres environ. “J'avais tellement mal et j'étais si misérable à la fin, confie-t-elle. Je ne pouvais rien manger, car il n'y avait plus de place. Cette opération m’a sauvé la vie. Sans cela, [le kyste] aurait continué à grossir et aurait écrasé mes poumons. Quand ça a commencé à écraser mes côtes, ça me faisait tellement mal. Physiquement, c'était dur, mais mentalement, je pense que c'était pire. J'avais l'impression que mon corps était étranger. Je n'arrivais pas à convaincre les médecins de le comprendre, c'était la partie la plus frustrante.”

Depuis qu’elle est guérie, la jeune maman publie régulièrement des vidéos sur son compte TikTok pour mieux faire connaître les kystes ovariens… Et éviter que, comme elle, d’autres femmes soient en errance médicale pendant de longs mois.