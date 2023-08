Inflammation chronique : 4 aliments à éviter selon un médecin de Harvard

L'ESSENTIEL Pour réduire l’inflammation de l’intestin, il faut limiter au maximum la consommation de certains aliments.

Les viandes grasses, les aliments ultra transformés, les huiles de coco ou de palme ainsi que les boissons sucrées favorisent l’inflammation.

Une hydratation suffisante au quotidien favorise un bon transit.

L’intestin est sensible et peut s’inflammer si nous mangeons certains aliments, ce qui occasionne des douleurs et des gênes. Pour éviter ces désagréments, le Dr Jacqueline Wolf, professeur agrégé de médecine à Harvard Medical School et gastro-entérologue au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston explique quels aliments sont à exclure de notre assiette.

La viande grasse, un aliment inflammatoire pour l’intestin

Plus précisément, elle détaille dans un article écrit pour CNBC quatre aliments particulièrement inflammatoires, et ce par quoi ils peuvent être remplacés. Tout d’abord, elle déconseille la consommation de viandes grasses comme le bœuf, le porc et l'agneau. Celles-ci peuvent augmenter la quantité de lipopolysaccharides, des composants bactériens inflammatoires selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

À la place, Dr Jacqueline Wolf préconise la consommation de poulet, de dinde et de poissons. Ces produits sont pauvres en acides gras saturés (éléments qui favorisent l’inflammation). Le poisson est par ailleurs riche en oméga-3, des anti-inflammatoires naturels.

Inflammation : bannir les produits transformés, certaines huiles et les boissons sucrées

La deuxième grande classe d’aliments à exclure de notre alimentation sont ceux ultra transformés car ils contiennent des additifs, des quantités de sel et de sucre ajouté importantes, des graisses saturées et d'autres substances inflammatoires pour l’intestin. Le Dr Jacqueline Wolf recommande de privilégier les produits à base de grains entiers, les fruits et les légumes. Autre astuce de l'experte pour réduire l'inflammation dans l'organisme : préparer soi-même ses repas en privilégiant ces aliments non transformés.

Si certaines huiles sont bonnes pour l’intestin, comme celles de colza, d’olive extra-vierge et de lin, toutes les 3 riches en oméga-3, d'autres en revanche sont déconseillées, car elles contiennent des graisses saturées. La spécialiste cite l'huile de noix de coco et celle de palme. Cette dernière est d'ailleurs présente dans de nombreux aliments transformés.

Enfin, côté boisson, il faut se méfier des boissons gazeuses ou sucrées. Elles sont à éviter car elles favorisent l’inflammation chronique. Le Dr Jacqueline Wolf recommande plutôt de boire du thé noir ou vert. Et, bien évidemment, l’idéal reste l’eau plate, riche en minéraux, qui n’a pas d’impact sur l’inflammation et favorise un bon transit. Selon l’Assurance Maladie, il faut boire au minimum un à un litre et demi d’eau par jour.