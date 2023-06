Cirrhose : la greffe fécale, un futur traitement ?

L'ESSENTIEL La cirrhose est une maladie grave du foie.

Elle modifie notamment la composition du microbiote intestinal ce qui augmente le risque d’infection.

Des chercheurs ont constaté que la greffe de microbiote fécal permet de rééquilibrer la composition du microbiote intestinal.

Plus de 200.000 personnes souffrent de cirrhose en France, selon l’Inserm. Cette maladie du foie correspond à une inflammation chronique et elle peut entraîner différentes complications. La pathologie a notamment pour conséquence de modifier la composition du microbiote intestinal : le nombre de "mauvaises" bactéries augmente ce qui accroît le risque d’infection. Des chercheurs britanniques ont trouvé une piste potentielle pour inverser le phénomène et améliorer l’état de santé des personnes souffrant de cirrhose. Grâce à des greffes de microbiote fécal, il serait possible de traiter la maladie. Leurs travaux sont réalisés dans le cadre d’un projet appelé PROMISE et sont dirigés par le King’s College de Londres.

Cirrhose : pourquoi agir sur le microbiote intestinal ?

En principe, les antibiotiques permettent de soigner les infections liées à des bactéries. Mais ils ne sont pas toujours efficaces chez les personnes atteintes de cirrhose, car elles ont généralement été exposées pendant une longue période à ces molécules et les bactéries sont alors devenues résistantes au traitement. "Les infections, en particulier les infections résistantes, sont une condamnation à mort pour les patients atteints du foie, explique Dr Lindsey Edwards, du King's College de Londres. Les patients atteints d'une maladie hépatique chronique se voient souvent prescrire des antibiotiques, mais ils présentent un risque élevé d'infections multirésistantes." Or cette résistance aux microbes rend aussi compliquée la greffe de foie, l’une des pistes de traitement de la cirrhose.

Pour ces différentes raisons, les scientifiques cherchent à soigner le microbiote des personnes atteintes. Un premier essai a été réalisé par l’équipe du King’s College de Londres : il portait sur 32 personnes atteintes d’une cirrhose. Une greffe de microbiote fécal a été réalisée par endoscopie. "Les résultats ont montré non seulement qu’elle était sûre et bien tolérée chez ces patients, mais aussi qu'elle modifiait le microbiote intestinal, améliorait la fonction de la barrière intestinale et l'immunité antimicrobienne de la muqueuse", notent les auteurs.

Greffe fécale pour traiter la cirrhose : une deuxième étude à prévoir

Après ces premiers résultats encourageants, l’équipe lance la deuxième phase de son étude avec l’essai PROMISE. 300 personnes résidant au Royaume-Uni participeront à cette recherche, dont l’une des modalités change : le moyen d’administrer la greffe de microbiote fécal. "Les patients nous ont dit qu'ils préféreraient prendre des comprimés plutôt que de subir une endoscopie, explique Debbie Shawcross, autrice principale. Les capsules n'ont pas de goût ni d’odeur et peuvent offrir un nouvel espoir aux patients atteints de cirrhose qui n'ont plus d'options de traitement." Ces capsules proviendront de selles lyophilisées de personnes en bonne santé. Les participants ne sauront pas s’ils prennent ces gélules ou s’ils prennent un placebo : mais quel que soit le produit, ils devront le prendre tous les trois mois pendant deux ans.

En France, 30 % des personnes atteintes de cirrhose sont au stade sévère de la maladie. Chaque année, elle provoque entre 10.000 et 15.000 décès dans le pays.