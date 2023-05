Randonnées : comment éviter les ampoules et les soigner

L'ESSENTIEL Les ampoules causées par le frottement des chaussures, en randonnée ou en promenade, peuvent être très douloureuses.

Pour les éviter, il faut bien choisir ses chaussures et ses chaussettes et préparer ses pieds.

Lorsqu'elles apparaissent, il est nécessaire de les traiter afin qu'elles ne s'infectent pas.

Les ampoules, nommées médicalement phlyctènes, sont les ennemies des randonneurs, elles peuvent même apparaître parfois lors de simples promenades estivales. Elles sont douloureuses, leur cicatrisation peut être longue avec un risque d'infection. Elles peuvent toutefois être évitées en prenant quelques précautions avant de partir en promenade.

Choisir des chaussures adaptées

Peu importe la distance que vous souhaitez parcourir, il est nécessaire de choisir une chaussure adaptée à la forme de votre pied. Elles doivent les maintenir correctement, ne pas les serrer et que les lacets soient bien attachés. Avant de les utiliser lors de longues promenades ou randonnées, il est important de les porter à plusieurs reprises lors de courtes sorties afin qu'elles s'adaptent à vos pieds. "Préférez les chaussures en cuir souple, léger et sans coutures : il permet un meilleur maintien, évite des frottements et une transpiration excessive" précise l'Assurance maladie. Les longues promenades ou randonnées nécessitent des chaussettes dédiées à la marche, sans trou, qui ne compriment pas et qui évacuent bien la transpiration.

Bien hydrater ses pieds

Les ampoules sont plus susceptibles d'apparaître sur les pieds qui ne sont pas prêts pour l'exercice. Marcher ou courir régulièrement diminue les risques. Il faut également prendre soin de ses pieds en les hydratant correctement. Des crèmes anti-irritation peuvent être utilisées quelques jours avant la randonnée ainsi que le jour J pour préparer les pieds. Certains recommandent également d'ajouter du talc aux chaussures de randonnée pour limiter l'humidité.

Réagir dès les premiers signes

Si vous remarquez que votre peau rougit sur une zone de frottement, un pansement doit y être placé pour la protéger et empêcher la formation d'ampoule. Mettez également les temps d'arrêt à profit pour laisser vos pieds s'aérer et sécher. Une transpiration excessive peut favoriser l'apparition d'ampoules.

Comment traiter les ampoules ?

Le principal risque associé aux cloques est l'infection. Le traitement varie selon le type d'ampoules. Si elle est petite et fermée, l'Assurance maladie recommande de ne pas la percer, de la protéger avec un pansement pendant la journée et de l'enlever la nuit pour faire sécher l'ampoule. De toute évidence, vous devez cesser de porter les chaussures qui provoquent des frottements jusqu'à ce que la zone soit complètement guérie.

Si l'ampoule est grande et fermée, vous devez vous laver les mains et la percer avec une aiguille désinfectée ou chauffée. Appuyez légèrement et le liquide dans l'ampoule sera drainé. Ensuite, vous devez désinfecter la zone, mais n'enlevez pas la peau morte car elle agit comme une protection naturelle. Pendant la journée, un pansement empêchera de nouveaux frottements, mais encore une fois, il faut le retirer la nuit pour permettre à la cloque de sécher.

Dans le cas où la peau de l’ampoule s’est arrachée, il faut désinfecter et protéger. S'il y a des signes d'infection, comme un écoulement de pus ou de la fièvre, vous devez consulter un médecin.