Vingt-six os, plus de trente articulations, des ligaments, des nerfs et des vaisseaux sanguins ! A défaut d’être amoureux de nos pieds, nous en sommes souvent les esclaves. Ce sont des instruments de haute précision qui doivent associer puissance et souplesse. En plus de reconnaître le terrain sur lequel il repose, le pied s’y adapte instantanément, même si les chaussures ont un peu perturbé cette qualité qui nous vient de la nuit des temps. Il est la véritable « cheville ouvrière » de votre perte de poids.

Quelques conseils :

Les laver tous les jours, avec un savon surgras.

Les sécher soigneusement, en particulier entre les orteils, ce que la plupart des gens ne font pas, se plaignant ensuite d’irritations et de mycoses, essentiellement dues à la macération.

On peut masser régulièrement ses pieds avec des crèmes spécifiques, car l’épaisseur de leur peau n’est pas la même que pour le reste du corps. Ce massage améliore la circulation et l’élasticité.

C’est également l’occasion de surveiller très régulièrement l’état de la peau pour prévenir une petite blessure qui, en quelques jours, peut devenir gravissime.

Un pied va mal et tout va mal… Prenez-en soin, c’est aussi une des conditions de la réussite.