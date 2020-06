Des lampes à UV inoffensives pour la santé et efficaces pour désinfecter du Covid-19

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont mis au point une lampe qui émet des longueurs d'ondes inférieures, lui permettant à la fois de désinfecter les surfaces et d'être innofensive pour la santé.

Ces lampes pourraient être utilisées pour désinfecter les hôpitaux et les lieux publics tels que les restaurants, gares ou aéroports.

Plusieurs études ont démontré que l’utilisation d’ultraviolets est efficace pour décontaminer les surfaces de la présence du Covid-19. Plus précisément, ce sont les rayons UV-C qui sont utilisés. Ainsi, les LED, qui fonctionnent avec des UV-C, sont capables d’éliminer à 99,9% la Covid-19 des surfaces en 30 secondes. Cependant, attention car ces rayons sont nocifs pour la santé et peuvent brûler la peau, même lors d’un usage bref.

Désinfecter les lieux publics

Des chercheurs de l'université de St Andrew (Royaume-Uni) sont parvenus à développer des lampes UV inoffensives pour la santé. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine. Ils ont utilisé des lampes qui émettent des longueurs d’onde inférieures. Les lampes UVC utilisées pour éliminer le coronavirus et les bactéries émettent à des longueurs d'onde de 254 nanomètres (nm), de quoi pénétrer dans la peau et les yeux. Les chercheurs britanniques ont calculé que des lampes émettant à 222 nm étaient tout aussi efficaces et sans danger puisque les protéines à la surface de la peau absorbent les rayons mais ne les laissent pas pénétrer.

Ces nouvelles lampes pourraient être utilisées dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Les chercheurs estiment qu’elles peuvent servir dans la désinfection des hôpitaux et des lieux publics comme les restaurants, gares ou aéroports. Leur caractère inoffensif pour l’humain rend leur utilisation possible même en présence de personnes. Cependant, la durée d’exposition doit rester limitée et leur portée d'action est moindre que celle de lampes UVC traditionnelles.