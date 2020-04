Les ultraviolets sont efficaces pour décontaminer les surfaces

L'ESSENTIEL Les UV-C sont efficaces pour purifier l'air et l'eau

Des chercheurs californiens travaillent à leur utilisation pour désinfecter les surfaces contaminées par SARS-CoV-2

Les ultraviolets ne servent pas qu’à bronzer ! Selon leur type (A, B ou C), leur utilité varie. Des chercheurs californiens veulent utiliser les UV-C pour désinfecter les surfaces contaminées par les bactéries et virus, dont le Covid-19. “Notre principale application concerne les situations médicales : la désinfection des équipements de protection personnels, des surfaces, des sols, de l’intérieur des système de chauffage, de climatisation ou de ventilation, etc.”, précise Christian Zollner, chercheur en science des matériaux, dont le travail est concentré sur l’utilisation de LED et des ultra-violets dans le domaine sanitaire.

Nocifs pour la peau mais utiles contre les virus

Les ultraviolets sont déjà utilisés pour désinfecter depuis de nombreuses années, mais les recherches se concentrent désormais sur son application contre le Covid-19. Les UV-C sont fabriqués artificiellement, ils sont reconnus efficaces dans la purification de l’air ou de l’eau, en revanche, ils sont néfastes pour l’Homme : ils peuvent brûler la peau, même lors d’un usage bref. L’OMS déconseille d’ailleurs d’utiliser des lampes UV pour se désinfecter les mains.

Dans l’environnement ou sur les surfaces, ils pourraient se révéler très utiles. D’après une société coréenne, les LED, fonctionnant avec des UV-C, sont capables d’éliminer à 99,9% le Covid-19 des surfaces en 30 secondes. “Cela permettrait d’avoir une méthode économique, sans produits chimiques, et facile à utiliser pour décontaminer les espaces publics, médicaux et personnels”, souligne Christian Zollner.

Les recherches prendront du temps

Au départ, les chercheurs s’intéressaient à cette technologie pour désinfecter rapidement l’eau dans des parties du monde où l’accès à l’eau potable est difficile. Les LED diffusant des UV-C peuvent durer longtemps et sont suffisamment fiables. Avec l’arrivée du Covid-19, les scientifiques ont décidé d’utiliser ce système pour la décontamination. Il faudra patienter pour qu’il se répande : comme dans bon nombre d’endroits dans le monde, les États-Unis ont pris des mesures de distanciation sociale, ce qui ralentit le travail des chercheurs de l’université de Californie - Santa Barbara. “Beaucoup d’avancées technologiques sont nécessaires pour que la LED à UV-C atteigne son potentiel en termes d’efficacité, de coûts, de fiabilité et de durée de vie”, conclut Christian Zollner.