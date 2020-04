En Corée du Sud, des patients guéris du Covid-19 à nouveau testés positifs

L'ESSENTIEL La crainte d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 est très forte en Asie

Des patients coréens ont été testés positifs en sortant de quarantaine

Il pourrait s'agir de cas de réactivation du virus plutôt que de nouvelles contaminations

Des tests réalisés en Corée du Sud sur des patients guéris du Covid-19 ont révélé que certains sont toujours positifs. Ce sont 51 Sud-Coréens qui venaient de sortir de quarantaine et qui ont été testés positifs une seconde fois au coronavirus. Les résultats de cette étude menée par le Centre coréen de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) dans la ville de Daegu et dans toute la province du Gyeongsang du Nord (qui sont les épicentres de l’épidémie dans le pays) ont été dévoilés lundi 6 avril par la Yonhap News Agency.

Une réactivation plutôt qu’une nouvelle infection

Les résultats positifs aux nouveaux tests ne sont pas forcément les signes d’une nouvelle infection. “Le virus a très probablement été réactivé, plutôt qu’une réinfection, car les personnes en question ont été à nouveau testées positives dans un délai relativement court après avoir été libérées de la quarantaine”, a affirmé le directeur du KCDC, Jeong Eun-kyeong. Pour en savoir plus, les autorités sanitaires sud-coréennes ont envoyé une équipe de chercheurs à Daegu afin de mener une investigation épidémiologique sur ces inquiétants cas de rechute.

Le nombre de nouveau cas de contamination continue de diminuer en Corée du Sud. Ce lundi 6 avril, seulement 47 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été comptabilisées, soit le plus faible total depuis février. Si le confinement général n'a pas été instauré, les mesures de protection restent tout de même très strictes. L’épidémie n’est pas finie et les nouvelles contaminations sont principalement causées par des voyageurs étrangers ou des Coréens rapatriés. Depuis le 1er avril, chaque nouvel arrivant en Corée du Sud doit donc passer deux semaines en quarantaine, qu’il soit testé positif ou non.