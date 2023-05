Cancer du sein : l’échographie assistée par ordinateur réduit la fréquence des examens

L'ESSENTIEL L'échographie mammaire fait partie des outils de diagnostic du cancer du sein.

Des chercheurs chinois ont constaté que le diagnostic assisté par un ordinateur permet d'obtenir des résultats plus précis.

Selon eux, cela pourrait être utile dans les établissements hospitaliers où il y a peu de professionnels spécialisés dans l'échographie mammaire.

Et si un ordinateur pouvait aider des médecins à réaliser un diagnostic ? C’est ce qu’affirme une équipe de recherche de l’université de Peking, en Chine. Dans la revue American Journal of Roentgenology, ces spécialistes expliquent qu’un diagnostic assisté par ordinateur peut être un outil précieux pour les radiologues. Ils l’ont démontré dans une étude réalisée dans différents centres médicaux.

Échographie mammaire : un ordinateur pour assister les radiologues

Pour leurs travaux, ils ont recruté des patientes devant subir une biopsie ou une résection chirurgicale d'une lésion mammaire dans huit hôpitaux entre novembre 2021 à septembre 2022. La biopsie consiste à prélever un morceau de tissu pour qu’il soit ensuite analysé, cet examen permet d’établir un diagnostic de cancer. Quant à la résection chirurgicale, elle a pour objectif d’enlever une tumeur ou une anomalie présente dans l’organisme, comme le précise l’Institut national du cancer.

Avant de subir ces différentes procédures, les participantes ont accepté de passer une "échographie mammaire expérimentale" supplémentaire. Pour les réaliser, les chercheurs ont recruté des radiologues non-experts : c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas eu de formation spécifique sur la mammographie et que les échographies mammaires représentaient moins de 10 % des examens qu’ils réalisaient chaque année. Deux groupes ont été créés, l’un d’eux était assisté par un ordinateur doté d’une intelligence artificielle dite de "deep learning" capable de classer les lésions mammaires.

Examen assisté par un ordinateur : une amélioration du diagnostic

"En fin de compte, l’utilisation du diagnostic aidé par un ordinateur dans les interprétations par des radiologues sans expertise en échographie mammaire a entraîné la mise à niveau de 6,0 % des évaluations de catégorie 3 vers la catégorie 4A, dont 16,7 % étaient malignes, et la rétrogradation de 79,1 % des évaluations de la catégorie 4A à la catégorie 3, dont 4,6 % étaient malignes", notent les auteurs. Ces données correspondent à un classement selon la gravité. En somme, l’utilisation du diagnostic assisté par ordinateur a permis de préciser les diagnostics et dans certains cas, d’éviter des des biopsies mammaires. Pour les auteurs de cette étude, cette technologie pourrait avoir "un impact", car de nombreuses "institutions sont dépourvues d’expertise en imagerie mammaire".

Échographie mammaire : un examen complémentaire dans le diagnostic du cancer du sein

L’Institut national du cancer explique que l’échographie mammaire est un examen intermédiaire : elle est généralement réalisée après une mammographie et peut être complétée par une biopsie. "Elle est utile pour voir la nature liquide ou solide des nodules palpés ou découverts sur la mammographie", notent ces spécialistes. Le radiologue peut aussi analyser plus précisément une anomalie précédemment détectée. "Toutes les anomalies détectées par une échographie du sein ne sont pas cancéreuses, rappelle l’Institut national du cancer. Selon l'anomalie détectée et son apparence suspecte, le médecin décide ou non de réaliser d'autres examens comme une biopsie qui lui permettront de confirmer ou non le diagnostic de cancer."