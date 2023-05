Cancer du sein : la densité mammaire serait liée à une hausse des risques

L'ESSENTIEL La densité mammaire des femmes diminue au fil des années.

La nouvelle étude montre que celles dont la densité mammaire se réduit le plus lentement ont plus de risques de développer un cancer du sein.

Pour les chercheurs, suivre l'évolution de la densité mammaire pourrait permettre de repérer les femmes ayant un risque accru d'avoir une tumeur dans le sein.

Le cancer du sein reste à ce jour l’un des cancers les plus meurtriers chez la femme. C'est pourquoi les médecins recommandent de procéder à des examens de dépistage régulièrement, notamment une mammographie. Et au vu des travaux des chercheurs de l'Université de Washington à St. Louis, cet examen peut mettre en lumière un facteur de risque peut utiliser jusqu'à présent : la densité des seins.

Sein : la densité mammaire diminue chez toutes les femmes au fil des années

L'étude, publiée dans la revue JAMA Oncology le 27 avril, suggère que la densité mammaire pourrait être un facteur influent pour déterminer si une femme a un risque accru de développer un cancer du sein. La densité mammaire correspond au pourcentage de tissu glandulaire et de tissu mammaire dense par rapport au tissu adipeux qui est considéré pour sa part comme peu dense.

En observant les mammographies annuelles réalisées par 10.481 participantes entre le 3 novembre 2008 et le 31 octobre 2020, les chercheurs ont remarqué que la densité mammaire diminue au fil des années chez toutes les femmes. Ils ont aussi découvert que celles dont la densité mammaire diminuait plus lentement étaient plus susceptibles de développer une tumeur maligne au niveau de la poitrine.

Cancer du sein : il faudrait surveiller la densité mammaire

Ces résultats pourraient avoir des implications importantes pour les soins de dépistage, selon les scientifiques.

"La collecte et l'évaluation de la densité mammaire au fil du temps devraient faire partie des soins de dépistage standard", a expliqué le Dr Graham A. Colditz, directeur adjoint de l'Institut de santé publique de l'Université de Washington à St. Louis et un des auteurs de l'étude à la revue Healio. "De plus, les modèles de risque de cancer du sein devraient être affinés pour inclure la trajectoire de changement de densité dans chaque sein comme indicateur de risque au-delà d'une simple mesure de densité unique", a-t-il ajouté.

Cette évaluation régulière pourrait permettre de mieux identifier les femmes à risque de cancer du sein.