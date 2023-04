Les hommes avec une libido importante vivent plus vieux

L'ESSENTIEL Une étude japonaise démontre que les hommes ayant une libido importante ont moins de risque de décès prématuré.

Pour les chercheurs, cela pourrait être lié au fait qu’une faible libido est généralement associée à un mauvais état de santé.

Par ailleurs, plusieurs études ont montré qu’une vie sexuelle épanouie est corrélée à une meilleure santé physique et mentale.

Sexualité rime avec longévité. C’est la conclusion d’une étude menée par des chercheurs japonais. Parus dans PLoS ONE, leurs travaux ont comparé les niveaux de libido et le risque de décès de près de 21.000 participants. Selon eux, un manque d’intérêt pour la sexualité augmenterait le risque de décès, chez les hommes de plus de 40 ans.

Libido : comment comprendre son impact sur le risque de décès ?

"La libido est essentielle pour maintenir des relations et une fonction sexuelles positives, qui ont récemment été reconnues comme des indicateurs importants de bonne santé et de qualité de vie", précisent les auteurs en préambule. Pour comprendre l’impact de l’intérêt pour la sexualité sur le risque de décès, les scientifiques japonais ont recruté plus de 8.500 hommes et 12.400 femmes, âgés de plus de 40 ans. Ces personnes ont été suivies pendant environ sept ans. 503 personnes sont décédées dont 162 à cause d’un cancer et 67 à cause d’une pathologie cardiovasculaire. L’analyse des données a montré que "la mortalité toutes causes confondues et la mortalité par cancer étaient significativement élevées chez les hommes qui manquaient d'intérêt sexuel", concluent les auteurs. Ces résultats ont été confirmés quand d’autres facteurs de risque ont été pris en compte, comme l’âge, l’hypertension, le diabète ou encore le tabagisme. Au total, les hommes ayant affirmé, au début de l’étude, avoir de la libido, avaient un risque de décès, quelle qu’en soit la cause, réduit de 69 % à la fin des travaux scientifiques. En revanche, cette association entre sexualité et risque de décès n’a pas été observée chez les femmes.

Sexualité : pourquoi la libido est liée au risque de décès ?

Dans le Daily Mail, les auteurs de la recherche donnent plusieurs interprétations à ces résultats. D’abord, ils rappellent que le fait d’avoir une libido peu importante est souvent associé à un mauvais état de santé globale : une mauvaise alimentation, l’obésité ou une maladie chronique. Cela s’est confirmé dans l’étude : parmi les hommes ayant confié avoir un faible intérêt pour la sexualité, il y avait plus de fumeurs ou de personnes souffrant de diabète.

Aussi, une sexualité épanouie est associée depuis longtemps à une bonne santé physique et mentale. "Par ailleurs, l’absence de libido pourrait avoir des effets sur des réponses inflammatoires, neuro-endocrinologiques et immunitaires", estime Dr Kaori Sakurada, qui a dirigé cette étude. Une baisse de libido peut aussi révéler un problème de santé, en cas de doute, il faut consulter un professionnel de santé.