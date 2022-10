Sexualité : entre les hommes et les femmes, qui a le plus de libido ?

L'ESSENTIEL Selon les chercheurs, une grande majorité d’études convergent vers cette même observation : les hommes sont plus motivés par le sexe que les femmes.

Néanmoins, certaines femmes (entre 24 % et 29 %) semblent avoir une libido plus élevée que la moyenne des hommes.

Selon de nouvelles recherches publiées récemment dans la revue Psychological Bulletin, les hommes ont une libido beaucoup plus forte que les femmes.

Après avoir examiné plus de 200 études, les chercheurs "ont découvert que les hommes signalaient systématiquement une libido plus élevée", a déclaré l'auteur principal de l'étude Julius Frankenbach, doctorant en psychologie à l'université de la Sarre à Sarrebruck, en Allemagne, dans un communiqué.

Les hommes disent passer beaucoup plus de temps à penser au sexe, à fantasmer, à ressentir du désir sexuel et à se masturber, par rapport aux femmes.

Une libibo plus élevée pour les hommes, mais il y a des exceptions

"Ce qui nous a surpris, note le Dr Frankenbach, c'est que la découverte était cohérente dans tous les pays, groupes d'âge, ethnies ou orientations sexuelles. Les hommes ayant une libido plus élevée que les femmes semblent être un modèle psychologique assez universel."

Les 211 études examinées ont été publiées après 1996 et les participants avaient au moins 14 ans. Au total, plus de 621.000 personnes ont été impliquées. Après avoir tenu compte de certaines différences, les chercheurs ont conclu que la libido masculine est plus forte que la libido féminine, avec un "effet moyen à important". Frankenbach compare le degré global auquel la libido diffère selon le sexe aux différences standard entre les corps masculins et féminins. Ainsi, selon lui, "la différence de libido entre les sexes est à peu près égale à la différence de poids corporel entre les sexes".

Cependant, les chercheurs ont souligné les exceptions à la règle : entre 24 % et 29 % des femmes semblent avoir une libido plus élevée que la moyenne des hommes. Ainsi, alors qu'en moyenne les hommes peuvent avoir une libido plus forte que les femmes, "il y a beaucoup de femmes qui aiment plus le sexe que beaucoup d'hommes", ajoute le Dr Frankenbach.

Libido : qu'est ce qui explique cette différence entre les sexes ?

Les auteurs de l’étude expliquent que ces résultats se résument probablement à une interaction complexe entre les normes sociales, les rôles genrés et l'éducation d'une part, et la génétique, la physiologie et la biologie de l'autre. La testostérone, une hormone dont les taux sont bien plus élevés chez les hommes, joue sans doute un rôle de motivation clé tout au long de leur vie, selon les auteurs de l’étude.

Mais, quand on discute de ses propres penchants sexuels, les individus sont-ils toujours honnêtes ? "La sexualité est un sujet sensible, a reconnu Frankenbach. Nous avons donc également envisagé la possibilité que les auto-déclarations des gens ne soient pas entièrement exactes. Il y avait aussi des preuves de réponses inexactes dans nos données."

"Par exemple, remarque-t-il, les hommes ont déclaré avoir eu plus de partenaires sexuels que les femmes, ce qui, par simple logique, est presque impossible. Cependant, nous avons conclu que ce biais de réponse était relativement faible et ne pouvait pas expliquer toute la différence de libido entre les sexes que nous avons observée. Ainsi, nous pensons que la différence entre les sexes est réelle."