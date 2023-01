Baisse du désir : «La libido dépend en grande partie des hormones sexuelles»

Pourquoi Docteur : Les hormones qui agissent comme des messagers transmettant des informations d’un organe à un autre, sont essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. La vie sexuelle ne fait pas exception. Quels rôles jouent-elles exactement dans la libido ?

La libido dépend en grande partie des hormones sexuelles, en effet, en premier lieu la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes. Néanmoins, d’autres hormones influencent grandement la libido. On peut citer les neuro-hormones qui ont un rôle au niveau du cerveau, comme la dopamine surnommée l’hormone du plaisir, la sérotonine ou l’hormone de la bonne humeur et surtout l’ocytocine appelée également l’hormone du bonheur. Cette dernière est l’une des hormones fondamentales du lien : elle est connue pour son rôle important dans l’accouchement, mais il faut savoir qu’elle est aussi particulièrement sécrétée lors des câlins, des caresses et de l’orgasme.

Les signes des troubles hormonaux sont différents selon les sexes.

Lorsque le désir s’amenuise, on pointe souvent l’usure du couple, la fatigue et les problèmes personnels. Toutefois, des troubles hormonaux sont aussi susceptibles d'être en cause. Quels sont les signes qui peuvent faire envisager cette hypothèse et mener à consulter ?

Chez les femmes, les règles irrégulières ou absentes, une infertilité ou un écoulement de lait peuvent évoquer une origine hormonale. Chez les hommes, c’est la disparition des érections, y compris matinales, qui oriente vers un problème hormonal.

Quels troubles hormonaux peuvent impacter la vie sexuelle des hommes ?

Lorsque le taux de testostérone diminue, la libido est impactée. La baisse de cette hormone sexuelle masculine peut être causée par un dysfonctionnement des testicules provoqué par une infection ou une chimiothérapie. Cependant, d’autres éléments peuvent aussi altérer la fabrication de testostérone comme le surpoids, l’alcool et le tabac.

Le problème peut aussi venir de plus haut. Une pathologie de l’hypophyse, glande à la base du cerveau, qui contrôle les testicules, entraîne aussi une baisse de libido en cas d’atteinte. Il peut s’agir par exemple d’un adénome, une petite tumeur bénigne. Le plus fréquent est l’adénome à prolactine.

Et chez les femmes ?

Chez les femmes, il peut aussi y avoir des pathologies de l’hypophyse. Si la prolactine, hormone de l’allaitement, est produite en excès, elle va empêcher le fonctionnement normal des ovaires. Si les ovaires ne fonctionnent plus, soit en raison de l’âge (comme la ménopause), soit parce qu’une maladie les détruit (maladie auto-immune…), cela peut retentir sur la libido.

Enfin, rappelons que les femmes souffrant d’un poids bas en raison d’une anorexie mentale ou encore ayant une activité physique intense peuvent aussi avoir une libido diminuée.

Baisse de libido : l'obésité et les médicaments peuvent aussi impacter les hormones sexuelles

Existent-ils des troubles hormonaux qui peuvent réduire le désir aussi bien chez les hommes que les femmes ?

Les maladies de l’hypophyse, comme nous en avons déjà parlé, peuvent réduire le désir chez les deux sexes. Mais, il y a également d’autres dysfonctionnements : hypothyroïdie, anomalies des surrénales, notamment via des problèmes de cortisol, ou encore excès d’hormones de croissance. L’obésité peut avoir un impact sur les hormones de la libido.

Enfin, il faut aussi citer certains médicaments, comme ceux utilisés dans les troubles anxio-dépressifs, qui peuvent avoir aussi un impact direct sur les hormones sexuelles.

Pour en savoir plus : Et si c'était hormonal du Dr Emmanuelle Lecornet-Sokol et Caroline Balma-Chaminadour aux éditions Marabout.