E-sport : 5 conseils pour s'amuser en limitant les risques pour sa santé 

L'ESSENTIEL La pratique de l'E-sport nécessite une préparation adaptée aussi bien physique que mentale.

Des chercheurs espagnols recommandent de s'échauffer, de s'hydrater et de faire des pauses.

Ils conseillent aussi de choisir du matériel adapté pour éviter les douleurs articulaires ou musculaires.

Plus de 3,5 millions de personnes pratiquent l’E-sport en France, selon une enquête de France Esports. La pratique du jeu vidéo en réseau rassemble de plus en plus d'adeptes, notamment lors des compétitions. Pour limiter les risques pour la santé, il est important de préparer ces épreuves et de prendre quelques précautions le jour J. Deux scientifiques espagnols donnent plusieurs conseils pour y parvenir, dans un article paru dans The Conversation.

E-sport : une préparation physique et mentale est nécessaire

"Comme pour les pratiques sportives classiques, être doté de certaines compétences et d’une grande concentration mentale ne suffit pas : les participants ont besoin de nombreuses heures de préparation et d’entraînement pour évoluer, devenir plus performants", expliquent Daniel Sanjuán Sánchez et José Manuel Burgos Bragado, de l’université San Jorge. Mais cela permet aussi de réduire le risque de blessure : le fait de passer de longues heures à jouer peut entraîner des douleurs musculaires et articulaires. "Si le joueur n’est pas assis correctement ou passe trop d’heures dans la même position, tête baissée, il peut subir une pression constante sur le cou, la colonne vertébrale et les épaules, qui restent contractées, décrivent-ils. Les coudes, les poignets et les mains souffrent également des mouvements répétitifs tels que cliquer sur la souris ou bouger constamment les mains ou les bras." À plus long terme, cela peut entraîner des tendinites, un syndrome du canal carpien ou des contractures. Les scientifiques rappellent aussi que l’exposition prolongée aux écrans peut fatiguer les yeux et générer "une sécheresse oculaire, une fatigue oculaire, des maux de tête et une vision floue".

Un échauffement, des pauses et une hydratation suffisante : comment préparer une session d'E-sport ?

Mais il est possible de limiter les risques en suivant quelques recommandations. Le premier conseil des deux chercheurs est d'échauffer son corps avant une session d’e-sport : "mobilisez vos articulations pour préparer votre corps à la séance", recommandent ces spécialistes. Ils conseillent aussi de préparer ses yeux, en les faisant travailler avec des petits exercices.

Ensuite, ils rappellent qu’il faut faire des pauses entre les sessions : se lever, marcher et solliciter les muscles. Pour les yeux, il faut quitter l’écran des yeux pendant au moins dix minutes pour que la pause soit efficace. Aussi, il est important de s’hydrater tout au long des séances, en revanche, il est déconseillé de consommer du café ou des boissons caféinées, qui vont augmenter l’excitation sans améliorer les performances.

E-sport : un équipement adapté pour limiter les risques de blessure

En dehors des matchs, les scientifiques conseillent d’effectuer régulièrement des séances de renforcement et de mobilité "afin que votre corps soit plus adapté à tous ces gestes". Leur dernière recommandation concerne l’équipement : fauteuil, souris, écran. Il est important de les choisir ergonomiques pour réduire le risque de blessure. "Il existe également des repose-pieds, ajoutent-ils. Ils peuvent améliorer le confort lors de l’entraînement ou de la compétition et limiter les traumatismes articulaires." Malgré ces différentes précautions, il est possible de ressentir une gêne ou une douleur. Si cela arrive, Daniel Sanjuán Sánchez et José Manuel Burgos Bragado recommandent de consulter un professionnel de santé.