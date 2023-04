Pilates : 8 raisons santé de s'y mettre

L'ESSENTIEL Le Pilates est une forme d'entraînement musculaire aux multiples bienfaits.

Les bienfaits du Pilates sont à la fois thérapeutiques et préventifs.

Le Pilates permet d’améliorer la santé physique mais également la santé mentale et le bien-être.

Si la méthode Pilates existe depuis près de 100 ans et continue de faire des adeptes, ce n’est pas pour rien. En effet, cette forme d'exercice et de conditionnement corporel mise au point par Joseph Pilates au début du XXe siècle, présente de nombreux avantages pour la santé, indique la thérapeute Judi Bar.

Le Pilates est particulièrement recommandé en cas de douleurs lombaires

Parmi les principes qui guident la méthode Pilates, la spécialiste cite la concentration sur chaque mouvement, l'utilisation des muscles de l'abdomen et du bas du dos, la fluidité et la précision des mouvements et le contrôle de la respiration. Tout cela permet l'amélioration du tonus musculaire et entraîne un meilleur équilibre et une plus grande endurance. Mais ce n’est pas tout !

En cas de douleurs, le Pilates est d’une grande aide et la pratique peut aider à se remettre d'une blessure existante ou à gérer un problème musculo-squelettique chronique. C’est particulièrement le cas pour soulager les douleurs lombaires, comme le montrent cette étude de 2015 et celle de 2020. Judi Bar explique : "Le Pilates soulage les douleurs lombaires car, outre les muscles tendus, les douleurs lombaires sont également dues à un mauvais alignement et à un manque de force centrale."

Pilates : il aide le corps de conserver sa jeunesse

En outre, le Pilates permet d’améliorer la souplesse, qui peut protéger contre les blessures, aider les muscles à se détendre et aider à conserver une bonne mobilité et l’amplitude des mouvements, qui diminuent avec l'âge.

En outre, la souplesse s'accompagne d'une amélioration de la proprioception (conscience de l'espace). "Il en résulte des mouvements plus efficaces et plus équilibrés et une réduction du risque de chutes ou d'autres accidents”, explique l'experte.

L'une des raisons pour lesquelles le Pilates est un si bon entraînement, rappelle Judi Bar, est qu'il se concentre spécifiquement sur le renforcement du tronc, qui comprend la région de l'estomac, des côtés, du milieu et du bas du dos, des fesses et des hanches. Or un tronc solide et bien aligné facilite une bonne posture qui peut avoir un impact positif sur de nombreux aspects de la vie et ce, à tout âge, indique Judi Bar.

Le Pilates est bon pour le corps et l’esprit

Les bienfaits du Pilates viennent également du fait qu’il utilise la respiration, tout comme la méditation et le yoga, ce qui permet d’augmenter l’attention portée au corps.

"Cette attention vous aidera à mieux comprendre votre corps, par exemple : Quels sont les muscles les plus forts et comment ils compensent les muscles plus faibles ailleurs ? Cette connaissance peut vous aider à mieux comprendre les signaux que votre corps vous envoie chaque jour ”, explique Judi Bar.

De plus, la recherche montre que prendre conscience de sa respiration et la contrôler ne permet pas seulement d'approfondir un étirement ou d'atteindre un niveau de performance plus élevé - mais cela peut également réduire le stress. "Si vous laissez l'entraînement à la respiration que vous recevez dans un cours de Pilates se répercuter dans votre vie quotidienne, vous serez peut-être mieux à même de gérer les situations et les émotions difficiles", indique l’experte.

C’est pour cela que le Pilates est recommandé pour prendre soin de sa santé globale, physique et mentale.