Hypertension : les bienfaits du Pilates chez les jeunes femmes obèses

L’hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente en France et se caractérise par une pression sanguine anormalement élevée dans les vaisseaux sanguins. Lorsqu'elle n'est pas contrôlée et traitée, l'hypertension expose à un risque majeur d'accidents cardiovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde et d'attaques cérébrales, ainsi que d'insuffisance rénale. Selon l'Inserm, un adulte sur trois fait de l'hypertension mais seule la moitié d'entre eux le sait.

Dans la mesure où l'excès de poids favorise l'hypertension et où la prévalence de l'obésité est devenue un problème majeur de santé publique, des chercheurs se sont intéressés aux bienfaits du Pilates pour améliorer la santé cardiovasculaire des jeunes femmes obèses, population à risque d'hypertension et de complications vasculaires précoces. Leurs travaux ont été publiés dans The American Journal of Hypertension.

Les bienfaits de 3 séances hebdomadaires

Des jeunes femmes obèses âgées de 19 à 27 ans avec une pression artérielle élevée ont été invitées à pratiquer des séances de Pilates pendant 12 semaines. Aucune d'elles n'avaient de maladie chronique ou ne fumaient. Elles ont pratiqué trois séances d'une heure par semaine avec un professeur agréé, lesquelles s'organisaient de la façon suivante : échauffement et étirement (10 min), exercices de Pilates sur tapis (40 min) et récupération (10 min). Le niveau s'est intensifié au fil des semaines.

Jusque-là, précisent les chercheurs, les avantages cardiovasculaires du Pilates étaient très peu mentionnés dans la littérature scientifique. “Nos résultats prouvent que le Pilates est bénéfique pour la santé cardiovasculaire et contribue à diminuer la pression artérielle, la rigidité artérielle et la graisse corporelle chez les jeunes femmes obèses dont la pression artérielle est déjà élevée”, se félicitent-ils.

Qu'est-ce que le Pilates ?

Le Pilates est un type d'activité physique développé en 1920 par un passionné de sport du nom de Joseph Pilates. Il se pratique au sol sur un tapis avec ou sans accessoires, ou à l'aide d'appareils. Il s'agit d'une méthode de renforcement des muscles profonds, c'est-à-dire ceux situés entre les côtes et le bassin, et tout autour de la colonne vertébrale (abdominaux, plancher pelvien et les muscles du dos). Cette technique s'appuie sur 6 piliers fondamentaux : la respiration, la concentration, le centrage, le contrôle, la fluidité et la précision. “Après 10 séances, vous sentez la différence. Après 20 séances, vous voyez la différence. Et après 30 séances, vous avez un corps tout neuf !”, disait Joseph Pilates.