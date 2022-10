Troubles sexuels : le Pilates stimule la libido

L'ESSENTIEL Le Pilates implique des exercices répétitifs effectués le plus souvent sur un tapis de yoga.

Il est axé sur cinq principes de base : le centrage, la concentration, le contrôle, la précision et la respiration.

C’est une nouvelle qui pourrait augmenter le nombre d’adeptes de cette discipline déjà très populaire. En effet, d’après des chercheurs turcs, le Pilates booste la vie sexuelle des femmes.

Le Pilates, une activité physique qui renforce la libido

Selon leurs travaux, publiés dans le Journal of Andrology espagnol, les femmes qui suivent des cours de Pilates deux fois par semaine sont plus facilement excitées, ont plus d'orgasmes et de libido.

Le Pilates qui augmente la force, la stabilité et la souplesse, pourrait donc constituer un "nouveau traitement" pour les personnes souffrant de problèmes sexuels, d'après les auteurs de l'étude.

Pour mener leur étude, les scientifiques ont recruté 36 femmes âgées de 20 à 50 ans, qui avaient une relation sexuelle active depuis au moins trois mois et avaient des règles régulières. Toutes souffraient de dysfonction sexuelle féminine (DSF), une affection qui recouvre des symptômes tels que l'absence de désir sexuel, des difficultés à s'exciter ou à avoir un orgasme et les douleurs pendant les rapports sexuels. Jusqu’à 63% des femmes seraient concernées.

Les femmes qui font du Pilates sont plus excitées sexuellement et moins déprimées

Après avoir suivi un cours de Pilates d'une heure deux fois par semaine pendant trois mois, les participantes ont rempli un questionnaire sur leur vie sexuelle et un second pour évaluer si elles étaient déprimées. Les résultats montrent que leur vie sexuelle s'est considérablement améliorée, ainsi que leur humeur.

Dans le détail, leur score sur leur santé sexuelle est passé de 12 à 29 sur 95 en moyenne. Un score inférieur à 26 étant considéré comme un signe de dysfonctionnement sexuel féminin. Leur niveau de désir s'est amélioré de 136 %, le nombre d'orgasmes a augmenté de 140 % et la douleur pendant les rapports sexuels a diminué de 116 %. De plus, leur score au questionnaire sur la dépression est passé de 25 à 14 sur 63. Un score plus élevé que 17 à ce test est un marqueur de dépression, d'après les chercheurs.

Ainsi, s’il est bien connu que le sport est bon pour la santé physique et mentale, il semblerait que la vie sexuelle bénéficie également des vertus de l’exercice physique, surtout s'il s'agit de Pilates !