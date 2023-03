Des protéines anciennes offrent de nouveaux indices sur l'origine de la vie sur Terre

L'ESSENTIEL Les scientifiques peinent toujours à expliquer précisément l'apparition de la vie sur Terre.

Une nouvelle recherche montre que 20 acides aminés spécifiques pourraient expliquer le développement des protéines, et donc de la vie.

Cela pourrait aussi apporter de nouveaux axes de recherche concernant la vie sur d'autres planètes.

Il reste encore beaucoup de mystère autour de l’apparition de la vie sur la Terre. Aux États-Unis, une équipe de recherche a fait un pas de plus dans la compréhension de ce phénomène. Dans la revue Journal of the American Chemical Society, des scientifiques de l’université Johns-Hopkins expliquent comment l’analyse d’une protéine ancienne leur a permis de mieux comprendre le rôle de certains acides aminés dans l’apparition de la vie sur notre planète.

Vie sur Terre : une expérience en laboratoire pour comprendre l’évolution

Dans une expérience réalisée en laboratoire, ils ont simulé les premières conditions de vie sur Terre. Ils ont ainsi découvert que, sans acides aminés spécifiques, les protéines n'auraient pas pu évoluer et devenir des êtres-vivants, comme les humains, les animaux ou les plantes. "Vous voyez les mêmes acides aminés dans chaque organisme, des humains aux bactéries en passant par les archées", explique Stephen Fried, un chimiste de l’université Johns Hopkins qui a co-dirigé la recherche avec des scientifiques de l'université Charles en République tchèque. Les archées sont des microorganismes, sans noyau dans leur cellule, qui vivent dans des milieux hostiles, comme les eaux chargées en sel. "C'est parce que toutes les choses sur Terre sont connectées à travers cet arbre de vie, qui a une origine : un organisme qui était l'ancêtre de tous les êtres vivants", développe-t-il. Dans leur étude, ils énoncent les caractéristiques de cet ancêtre commun : il possédait des acides aminés spécifiques.

Les acides aminés spécifiques ont contribué au développement de la vie sur Terre

Au laboratoire, les chercheurs ont imité la synthèse des protéines, dites primordiales, celles présentes il y a 4 milliards d’années. Pour y parvenir, ils ont utilisé un ensemble d'acides aminés, très abondants avant l'apparition de la vie sur Terre. Dans un communiqué, ils expliquent avoir découvert que "d'anciens composés organiques intégraient les acides aminés les mieux adaptés au déploiement des protéines dans leur biochimie". En d'autres termes, le développement de la vie sur la planète est lié au fait que certains acides aminés étaient particulièrement efficaces pour aider les protéines à adopter des formes spécifiques pour remplir certaines fonctions. "Vous pourriez avoir une évolution avant d'avoir la biologie, vous pourriez avoir une sélection naturelle pour les produits chimiques qui sont utiles à la vie avant même qu'il y ait de l’ADN", constate ainsi Stephen Fried. Selon lui, 20 acides aminés principaux ont contribué à l’apparition de la vie sur terre, sans savoir exactement ce qu’ils ont de spécifique en comparaison aux autres.

Acides aminés et vie sur Terre : comment expliquer leur apparition ?

Le chimiste ajoute que certains acides aminés étaient présents dès le début de l’atmosphère terrestre. "D'autres sont arrivés par météorite, ce qui a introduit un ensemble d'ingrédients qui ont aidé à l'apparition de la vie sur Terre", complète-t-il. Les scientifiques ont d’ailleurs repéré des acides aminés dans des astéroïdes éloignés de la Terre, ce qui laisse penser que ces composés sont omniprésents dans d'autres endroits de l'univers. Pour Stephen Fried, cette recherche pourrait ainsi fournir de nouvelles pistes de recherche concernant la possibilité de trouver la vie au-delà de la Terre.