Les expériences psychédéliques peuvent changer nos croyances

L'ESSENTIEL Une expérience psychédélique est provoquée par l'absorption de drogues hallucinogènes et consiste en un débordement délirant des idées et une distorsion des faits et des images réels, qui peuvent aller jusqu'aux hallucinations psycho-sensorielles.

Parmi les drogues dites "psychédéliques" ou "hallucinogènes", on retrouve le LSD, la DMT contenue notamment dans l'ayahuasca, la mescaline, la psilocybine, le PCP, le cannabis, l'ecstasy, la kétamine, la Salvia et bien d’autres.

Dans une récente étude, publiée dans le Journal of Psychopharmacology, des chercheurs du Centre pour la recherche sur les psychédéliques et la conscience de l’université Johns Hopkins ont exploré les changements de croyance liés aux expériences psychédéliques. Ils ont découvert qu'une seule expérience psychédélique augmentait une gamme de croyances, notamment à propos de la conscience et du sens de la vie.

Les expériences psychédéliques rendent plus croyant

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé les données recueillies entre août 2020 et juillet 2021 sur 2.374 personnes qui ont vécu une expérience psychédélique ayant changé leurs croyances. Les participants avaient en moyenne 35 ans et étaient principalement des hommes (67 %). Près de la moitié des volontaires (43 %) ont indiqué qu’il s’agissait de leur première expérience psychédélique. Les participants ont évalué ce qu'ils ressentaient à propos de 45 énoncés de croyances, avant et après l'expérience psychédélique.

Le pourcentage de participants à l’étude qui se sont identifiés comme "croyants" (croyant par exemple en une puissance supérieure et/ou en Dieu, etc.) est passé de 29 % avant l'expérience psychédélique à 59 % après.

Les croyances ont été divisées en cinq types par les chercheurs.

Premièrement, les croyances “dualistes” : une position philosophique selon laquelle l'esprit et le corps sont séparés.

Deuxièmement, les croyances paranormales/spirituelles : comme la croyance en la télépathie, les fantômes, la continuité de l'existence de soi après la mort, la communication avec les morts, la réincarnation ou encore la prédiction de l'avenir.

Troisièmement, les croyances en la “conscience des non-mammifères” : croire que les insectes, les arbres et les rochers sont capables d'avoir une expérience consciente.

Quatrièmement, les croyances en la conscience des mammifères.

Et enfin, les croyances superstitieuses : par exemple, croire aux 7 ans de malheur après avoir brisé un miroir, à la chance ou la malchance liées au nombre 13 et aux chats noirs qui portent malheur.

Les drogues hallucinogènes ne rendent pas plus superstitieux

Les résultats de l’étude ont révélé une augmentation des quatre premiers types de croyances après l’expérience psychédélique. En revanche, ce n’était pas le cas pour les croyances superstitieuses.

Parmi les croyances qui ont augmenté, on peut retrouver les affirmations suivantes : “l'esprit est un autre type d'existence, une manière spirituelle d'être”, “l'univers est conscient”, “il y a un but caché ou plus profond à la vie et à toute l'existence dont beaucoup de gens ne sont pas conscients”, ou encore “il y a des significations cachées ou plus profondes aux événements quotidiens au-delà des simples explications factuelles et des explications scientifiques plus compliquées pour comprendre le monde”.

"Jusqu'à présent, nous avons sous-théorisé et sous-estimé les changements de croyance induits par les psychédéliques", a déclaré le psychiatre Sandeep Nayak, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Les chercheurs du centre Johns Hopkins ont affirmé vouloir continuer d’étudier les effets des psychédéliques sur la spiritualité et le bien-être.